Украина потребляет меньше электроэнергии из-за войны и изменений в экономике

В 2025 году потребление электроэнергии в Украине составило 80,2 млрд кВт·ч, что на 36% меньше, чем в 2021 году. Наибольшее сокращение пришлось на промышленность и бизнес, тогда как общее потребление остается ниже довоенного уровня из-за последствий войны и структурных изменений в экономике.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Dixigroup.

Новая энергетическая реальность Украины

После начала полномасштабного вторжения потребление электроэнергии в Украине значительно сократилось. В 2021 году оно составляло 125,7 млрд кВт·ч, тогда как в 2022 году снизилось до 86,1 млрд кВт·ч, или на 31,5%. В последующие годы показатель оставался относительно стабильным – в пределах 80–83 млрд кВт·ч в год.

В 2025 году общее потребление электроэнергии было на 45,5 млрд кВт·ч меньше, чем в довоенном 2021 году. Это свидетельствует о том, что спрос на электроэнергию не вернулся к наблюдаемому до войны уровню и продолжает постепенно снижаться.

Наибольшее сокращение пришлось на небытовых потребителей, прежде всего промышленность и бизнес. В 2025 году они использовали 51,1 млрд кВт·ч, что на 41,5% меньше по сравнению с 2021 годом. Бытовое потребление за этот период снизилось на 24,1% — с 38,3 млрд кВт·ч до 29,1 млрд кВт·ч.

Доля небытовых потребителей в общем объеме спроса снизилась с 69,5% в 2021 году до 63,7% в 2025-м. В то же время, доля бытовых потребителей возросла с 30,5% до 36,3%.

В НКРЭКУ отмечают, что сокращение потребления в 2022-2025 годах происходило на фоне влияния полномасштабной войны на энергетический сектор и экономику. Среди основных факторов – разрушение инфраструктуры, потеря контроля над частью территорий, миграция населения, снижение деловой активности и перебои с электроснабжением.

В то же время в Украине растет доля распределенной генерации. Домохозяйства и бизнес все чаще устанавливают солнечные электростанции и резервные источники питания, что позволяет частично покрывать свои потребности и уменьшать зависимость от энергосистемы.

Напомним, по данным гендиректора Yasno Сергея Коваленко, в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме, а украинцы должны готовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключения света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при одновременной жаре и новых атаках РФ по энергетической инфраструктуре.