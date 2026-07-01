Продукция с добавленной стоимостью уже формирует до 35% экспорта Kernel

По результатам 2025 финансового года агрохолдинга Андрея Веревского Kernel доля продукции с добавленной стоимостью в экспорте составила 30-35%.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор Kernel Евгений Осипов.

"Наша стратегия предполагает дальнейшее масштабирование перерабатывающих мощностей, поскольку именно глубокая переработка является залогом успешной конкуренции на мировом рынке в долгосрочной перспективе", - подчеркнул он.

По его словам, Kernel экспортирует продукцию в 60 стран и не планирует покидать ни одно из направлений.

Осипов отметил, что наибольшая часть выручки приходится на рынки Европы – 52%, страны Азии – 44%.

Среди стран крупнейшими импортерами являются Индия с долей 14%, Швейцария – 13%, Нидерланды – 9%, Испания – 7% и Сингапур – 6%.

О Kernel

Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

Самым большим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.

По итогам 2025 года Kernel уплатил в бюджеты 5,7 млрд грн налогов и сборов, оставаясь одним из крупнейших плательщиков в аграрном секторе. Из этой суммы около 2,4 млрд грн поступило в местные бюджеты, почти 2,1 млрд грн – в государственный бюджет, еще 1,2 млрд грн составил единый социальный взнос.