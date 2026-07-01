Продукція з доданою вартістю вже формує до 35% експорту Kernel

За результатами 2025 фінансового року агрохолдингу Андрія Веревського Kernel частка продукції з доданою вартістю в експорті сягнула 30-35%.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів генеральний директор Kernel Євген Осипов.

"Наша стратегія передбачає подальше масштабування переробних потужностей, оскільки саме глибока переробка є запорукою успішної конкуренції на світовому ринку в довгостроковій перспективі", - наголосив він.

За його словами, Kernel експортує продукцію до 60 країн і не планує залишати жоден із напрямків.

Осипов зазначив, що найбільша частка виручки припадає на ринки Європи – 52%, країни Азії – 44%.

Серед країн найбільшими імпортерами є Індія з часткою 14%, Швейцарія - 13%, Нідерланди - 9%, Іспанія - 7% та Сінгапур - 6%.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

За підсумками 2025 року Kernel сплатив до бюджетів 5,7 млрд грн податків і зборів, залишаючись одним із найбільших платників в аграрному секторі. Із цієї суми близько 2,4 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів, майже 2,1 млрд грн – до державного бюджету, ще 1,2 млрд грн становив єдиний соціальний внесок.