Kernel розвиває спільний бренд у Нідерландах: продажі олії сягнули 5,5 млн літрів

Український агрохолдинг "Кернел" (Kernel) продав 5,5 млн літрів соняшникової олії у Нідерландах під брендом Bestolie&Kernel, який розвиває спільно з нідерландським дистриб'ютором Fangoo&Zon Impex.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу українського виробника.

Як зазначають у компанії, бренд був створений у 2024 році в межах партнерства між виробником та дистриб'ютором. За цей час асортимент продукції розширився за рахунок нових форматів пакування, а також фритюрної олії для сегмента HoReCa .

До запуску спільного бренду Kernel постачав продукцію для Fangoo&Zon Impex у форматі private label (під брендом дистриб'ютора). У межах нової моделі співпраці українська компанія відповідає за виробництво та контроль якості продукції на всіх етапах – від насіння до готової олії. І це, як додають у пресслужбі, підтверджено сертифікаціями ISO 9001 та ISO 22000. Своєю чергою Fangoo&Zon Impex забезпечує дистриб'юцію на локальному ринку.

Директор департаменту маркетингу та продажів фасованої продукції Kernel Сергій Нерощин розповів, що ринок Європи є дуже конкурентним і "закритим" для нових брендів – там домінують великі міжнародні FMCG-компанії та private label мереж супермаркетів.

"Потрапити на полицю складно, а втриматися ще складніше. Тому для нас важливо, що Bestolie&Kernel вже півтора року присутній на ринку та має довіру покупців", – додав він.

Так виглядає пляшка олії, яка продається в Нідерландах. Фото надане пресслужбою компанії

Про Kernel та Fangoo&Zon Impex

Kernel – один із найбільших виробників та експортерів соняшникової олії у світі. У компанії кажуть, що частка у світовому експорті становить 10%. Вона реалізує фасовану рафіновану олію на українському ринку під брендами "Стожар" і "Щедрий Дар", а також постачає продукцію на зовнішні ринки під торговими марками Kernel, Le Blanc і Premi.

Fangoo&Zon Impex – це нідерландська міжнародна оптова та дистриб'юційна компанія, що займається імпортом і продажем продуктів харчування та FMCG-товарів у країнах Бенілюксу.

Продукція Kernel представлена в 12 країнах Європи, а також у Йорданії, Лівані, Бангладеш, Гвінеї, Єгипті, країнах Середнього Заходу та Південної Азії. Крім того, агрохолдинг виробляє олію під приватними торговельними марками партнерів.

У компанії зазначають, що розвиток власних брендів у Європі відповідає загальній тенденції переходу українського агросектору від експорту сировини до продажу готових продуктів із вищою доданою вартістю за кордоном.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції. За підсумками року він сплатив до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків і зборів.

Раніше повідомлялося про те, що Kernel розпочав міжнародний аудит своїх екологічних проєктів за світовим стандартом Verra. Процес спрямований на зменшення викидів вуглецю та проводиться спільно з партнером Sentinel Earth. Метою проєкту є отримання вуглецевих сертифікатів.