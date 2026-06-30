Частка ЄС в експорті Kernel зросла до 52% - гендиректор Осипов

Агрохолдинг Андрія Веревського Kernel знову збільшує ефективність: за три квартали 2026 фінансового року прибуток компанії вже перевищив весь прибуток позаминулого фінансового року та наблизився до показників всього 2025 року.

Що треба компанії, аби продовжувати цей тренд, і як доводиться конкурувати із аграрними компаніями країни-агресора, в бліц-інтерв’ю Delo.ua розповів генеральний директор Kernel Євген Осипов.

Частка ЄС в експорті Kernel зросла до 52%, а чистий прибуток компанії сягнув $238 млн

Який чистий прибуток був у компанії у 2024 та 2025 роках? І скільки закладено у 2026 році?

- Наша фінансова звітність консолідує інформацію за фінансовими роками (період 1 липня – 30 червня). Відповідно, чистий прибуток у 2024 фінансовому році – $168 млн, у 2025 фінансовому році - $238 млн. За 9 місяців 2026 фінансового року – $208 млн.

Ця динаміка — прямий наслідок оптимізації логістичних маршрутів, підвищення ефективності переробки та інвестицій у виробництво продукції з вищою доданою вартістю.

Ви раніше зазначали, що стратегічний фокус - це ринки Близького Сходу, Азії та Африки. Наскільки ця стратегія актуальна сьогодні з урахуванням змін у глобальній логістиці та конкуренції?

– Вона залишається цілком актуальною. Глобальне зростання попиту на продовольство, особливо в країнах Африки, підтверджує правильність нашого курсу. Kernel системно присутній на цих ринках, так само як і в Азії та на Близькому Сході.

Щодо фокусу на ЄС — це стратегічний вибір. Інтеграція з Євросоюзом — це не лише про ринок збуту, а про простір для повної адаптації наших стандартів. Коли ми впроваджуємо європейські вимоги — від якості сировини до екологічності логістики — ми стаємо конкурентнішими в усьому світі. Це наш внесок у геополітичну та економічну стійкість України. Ми постачаємо продукцію до 60 країн і не плануємо залишати жоден із напрямків.

Найбільшими ринками збуту залишаються Європа та Азія

На які десять ринків припадає найбільша частка виручки та який її розподіл у відсотках?

- Найбільша частка виручки припадає на ринки Європи – 52%. Країни Азії – 44%. Інші країни світу – 4%.

Серед країн найбільшими імпортерами є Індія з часткою 14%, Швейцарія - 13%, Нідерланди - 9%, Іспанія - 7% та Сінгапур - 6%.

Яка наразі частка продуктів з доданою вартістю в експорті Kernel?

- За результатами 2025 фінансового року частка продукції з доданою вартістю сягнула 30-35%. Наша стратегія передбачає подальше масштабування переробних потужностей, оскільки саме глибока переробка є запорукою успішної конкуренції на світовому ринку в довгостроковій перспективі.

Наскільки відчутна конкуренція з Росією в Африці?

– Конкуренція з Росією існує не лише в Африці. Вона є і в Азії, і в Індії, і в Китаї - фактично всюди. Ми орієнтуємося на ринкову конкуренцію, засновану на ефективності, технологічності та дотриманні міжнародного права. Будь-які методи, що виходять за межі правового поля, є деструктивними для глобального ринку. Kernel не витрачає ресурси на дискусії про дії конкурентів — ми інвестуємо в те, щоб бути більш ефективними, прозорими та надійними для наших клієнтів у всьому світі.

Ви казали, що 52% експорту Kernel припадає на країни ЄС. Там найвища маржа?

– Це питання не лише маржі, а й стратегії якості. Не вся українська продукція сьогодні повною мірою відповідає європейським стандартам, які поступово стають глобальним еталоном. Навіть такі країни, як Туреччина чи Китай, усе частіше орієнтуються на стандарти, близькі до європейських. Тому наш головний виклик — забезпечити відповідність найвищим вимогам по всьому ланцюгу: від фермера до готового продукту. Це спільна робота держави, бізнесу та інфраструктурних компаній.

Kernel має понад 6 тис. діючих постачальників

Зі скількома фермерами та малими підприємствами співпрацює Kernel?

– Ми трансформуємося з класичного агрохолдингу у відкриту агротехнологічну платформу. Наша логістична та переробна інфраструктура — це база, на якій ми будуємо екосистему для українських аграріїв.

Сьогодні ми маємо 6 тисяч діючих постачальників, а в межах програми Open Agri працюємо з 480 агровиробниками. Це не просто комерція, це обмін технологіями, доступ до наших Big Data, спільні закупівлі ресурсів та ефективне фінансування. Ми віримо, що, створюючи таку екосистему, ми допомагаємо фермерам ставати ефективнішими, успішно конкуруючи разом на глобальному рівні.