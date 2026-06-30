Доля ЕС в экспорте Kernel выросла до 52% - гендиректор Осипов

Агрохолдинг Андрея Веревского Kernel снова увеличивает эффективность: за три квартала 2026 финансового года прибыль компании уже превысила всю прибыль позапрошлого финансового года и приблизилась к показателям всего 2025 года.

Что нужно компании, чтобы продолжать этот тренд и как приходится конкурировать с аграрными компаниями страны-агрессора, в блиц-интервью Delo.ua рассказал генеральный директор Kernel Евгений Осипов.

Доля ЕС в экспорте Kernel выросла до 52%, а чистая прибыль компании достигла $238 млн.

Какая чистая прибыль была у компании в 2024 и 2025 годах? И сколько заложено в 2026 году?

- Наша финансовая отчетность консолидирует информацию по финансовым годам (период 1 июля – 30 июня). Соответственно, чистая прибыль в 2024 финансовом году – $168 млн, в 2025 финансовом году – $238 млн. За 9 месяцев 2026 финансового года – $208 млн.

Эта динамика – прямое следствие оптимизации логистических маршрутов, повышения эффективности переработки и инвестиций в производство продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Вы ранее отмечали, что стратегический фокус – это рынки Ближнего Востока, Азии и Африки. Насколько эта стратегия актуальна сегодня с учетом изменений глобальной логистики и конкуренции?

– Она остается вполне актуальной. Глобальный рост спроса на продовольствие, особенно в Африке, подтверждает правильность нашего курса. Kernel системно присутствует на этих рынках, равно как и в Азии и на Ближнем Востоке.

Что касается фокуса на ЕС — это стратегический выбор. Интеграция с Евросоюзом — это не только рынок сбыта, но и пространство для полной адаптации наших стандартов. Когда мы вводим европейские требования – от качества сырья до экологичности логистики – мы становимся конкурентнее во всем мире. Это наш вклад в геополитическую и экономическую устойчивость Украины. Мы поставляем продукцию в 60 стран и не планируем покидать ни одно из направлений.

Крупнейшими рынками сбыта остаются Европа и Азия

На какие десять рынков приходится наибольшая доля выручки и каково ее распределение в процентах?

– Наибольшая доля выручки приходится на рынки Европы – 52%. Страны Азии – 44%. Остальные страны мира – 4%.

Среди стран крупнейшими импортерами являются Индия с долей 14%, Швейцария – 13%, Нидерланды – 9%, Испания – 7% и Сингапур – 6%.

Какова доля продуктов с добавленной стоимостью в экспорте Kernel?

– По результатам 2025 финансового года доля продукции с добавленной стоимостью достигла 30-35%. Наша стратегия предполагает дальнейшее масштабирование перерабатывающих мощностей, поскольку глубокая переработка является залогом успешной конкуренции на мировом рынке в долгосрочной перспективе.

Насколько ощутима конкуренция с Россией в Африке?

– Конкуренция с Россией существует не только в Африке. Она есть и в Азии, и в Индии, и в Китае – практически повсюду. Мы ориентируемся на рыночную конкуренцию, основанную на эффективности, технологичности и соблюдении международного права. Любые методы, выходящие за пределы правового поля, деструктивны для глобального рынка. Kernel не тратит ресурсы на дискуссии о действиях конкурентов – мы инвестируем в то, чтобы быть более эффективными, прозрачными и надежными для наших клиентов по всему миру.

Вы говорили, что 52% экспорта Kernel приходится на страны ЕС. Там самая высокая маржа?

– Это вопрос не только маржи, но и стратегии качества. Не вся украинская продукция сегодня в полной мере отвечает европейским стандартам, постепенно становящимся глобальным эталоном. Даже такие страны как Турция или Китай все чаще ориентируются на стандарты, близкие к европейским. Поэтому наш главный вызов – обеспечить соответствие самым высоким требованиям по всей цепи: от фермера до готового продукта. Это совместная работа государства, бизнеса и инфраструктурных компаний.

Kernel имеет более 6 тыс. действующих поставщиков

Со сколькими фермерами и малыми предприятиями сотрудничает Kernel?

– Мы трансформируемся из классического агрохолдинга в открытую агротехнологическую платформу. Наша логистическая и перерабатывающая инфраструктура – это база, на которой мы строим экосистему для украинских аграриев.

Сегодня у нас есть 6 тысяч действующих поставщиков, а в рамках программы Open Agri работаем с 480 агропроизводителями. Это не просто коммерция, это обмен технологиями, доступ к нашим Big Data, совместные закупки ресурсов и эффективное финансирование. Мы верим, что, создавая такую экосистему, мы помогаем фермерам становиться более эффективными, успешно конкурируя вместе на глобальном уровне.