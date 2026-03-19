У 2025 році Kernel сплатив 5,7 млрд грн податків, а річні втрати від агресії РФ оцінив у майже 135 млн грн

Kernel за підсумками 2025 року сплатив до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків і зборів, залишаючись одним із найбільших платників в аграрному секторі. Із цієї суми близько 2,4 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів, майже 2,1 млрд грн – до державного бюджету, ще 1,2 млрд грн становив єдиний соціальний внесок.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресреліз компанії.

Водночас сукупні втрати підприємств Kernel від військової агресії РФ лише за останній рік оцінюються у майже 135 млн грн.

Фінансовий директор Kernel Сергій Волков зазначив, що аграрний сектор працює під постійними обстрілам портової інфраструктури та активів, але водночас наголосив на важливості зберігати стабільність виплат.

"Навіть при зниженні маржинальності ми продовжуємо забезпечувати значні надходження до бюджету, розуміючи, що ці кошти є критично важливими для обороноздатності та соціальної стабільності країни", – заявив Волков.

У пресслужбі компанії також додали, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Kernel сплатив понад 19,5 млрд грн податків і зборів. Обсяг допомоги, що виділяється на підтримку Сил оборони та громад, перевищив 4,5 млрд грн із 2022 року.

Про компанію Kernel

Kernel є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії, найбільшим експортером зерна з України та оператором розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%.

Контрольний пакет акцій Kernel Holdings – більш як 95% – належить бізнесмену Андрію Веревському через компанію Namsen Ltd.