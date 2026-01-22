Євроінтеграція України: Kernel є частиною продовольчої інфраструктури Європи – CEO Євген Осипов у Давосі

Питання євроінтеграції України сьогодні зводиться не до вибору напряму, а до темпів і практичних механізмів її реалізації. Попри війну, український агросектор, зокрема компанія Kernel, залишається ключовою опорою національної економіки та водночас є важливою складовою продовольчої інфраструктури Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це 21 січня заявив CEO Kernel Євген Осипов під час панельної дискусії "Поглиблення співпраці між Україною та ЄС у стратегічних секторах", яка відбулася в межах Ukraine House Davos на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі (Швейцарія).

За його словами, українська агропродукція допомагає ЄС не лише покривати власні потреби, а й зміцнювати позиції європейських країн на глобальному ринку як експортерів продовольства.

Коментуючи побоювання щодо потенційної конкуренції з боку України для європейських фермерів, Осипов наголосив, що український агросектор не несе загрози для ринку ЄС, адже завданням є "не поглинати і не витісняти, а створювати правила спільного розвитку".

"Ми бачимо інтеграцію в ЄС як партнерство, яке дає можливість фермерам Європи розвиватися. У Kernel вже є приклад такої моделі – екосистема Open Agribusiness, яка об’єднує понад 6 000 агровиробників, що обробляють близько 50% сільськогосподарських земель України. Це наші партнери та постачальники. Вони отримують доступ до логістики та експорту у понад 60 країн, сучасних агротехнологій, цифрових інструментів управління, а також практик сталого землеробства та ESG. Це дієва програма інтеграції, сумісна з європейським підходом", – зазначив CEO Kernel.

Обговорення відбулося під час панельної дискусії у Давосі 21 січня. Фото: пресслужба Kernel

Учасники дискусії зосередилися на практичному вимірі євроінтеграції України – через економічну взаємодію, стратегічні галузі та реальні ланцюги постачання в умовах війни. Kernel, як один із лідерів українського агропромислового комплексу, представив позицію бізнесу щодо ролі України в майбутній архітектурі європейського ринку.

Підсумовуючи, Осипов наголосив, що інтеграція України не заміщує європейських виробників, а посилює ЄС загалом. За його словами, сильна Україна в єдиному економічному просторі означає стійкіші ланцюги постачання, більшу стабільність ринків, швидший енергетичний перехід і спільну відповідь на глобальні виклики.

У панельній дискусії також взяли участь віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, віцепрезидент з банківської діяльності ЄБРР Маттео Патроне та Group CEO і голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт. Модерувала панель Ориська Луцевич, керівниця Ukraine Forum, Chatham House.

Про компанію Kernel

Kernel є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії, найбільшим експортером зерна з України та оператором розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%.

Про ВЕФ

Всесвітній економічний форум у Давосі є однією з ключових міжнародних платформ, де світові лідери, уряди, бізнес і фінансові інституції щороку обговорюють глобальні економічні та безпекові виклики, а також рішення, що визначають розвиток країн і ринків. Цього року форум проходить під темою "Дух діалогу", об’єднавши понад 3 000 учасників із більш ніж 130 країн світу.