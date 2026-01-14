Агрохолдинг Kernel призначив нову директорку з комунікацій та взаємодії з урядом: що відомо про Олену Плахову

Компанія Kernel оголосила про призначення Олени Плахової на посаду директорки з комунікацій та взаємодії з державними інституціями. Вона розпочала виконання обов’язків з 12 січня.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресреліз агрохолдингу.

За словами генерального директора Kernel Євгена Осипова, на сьогодні посилення стратегічних і послідовних комунікацій є критично важливим елементом реалізації бізнес-цілей компанії. Тому завдання Плахової – "посилити цілісність і впізнаваність голосу Kernel та чітко артикулювати роль компанії як в Україні, так і на міжнародному рівні".

У новій ролі Плахова відповідатиме за перехід до системної, довгострокової моделі управління комунікаціями та репутацією, що підтримує бізнес-стратегію компанії, її інвестиційну привабливість і міжнародну присутність. Серед ключових пріоритетів – формування єдиної архітектури повідомлень, посилення публічної ролі Kernel та вибудовування прозорої взаємодії з ключовими стейкхолдерами.

У пресслужбі додали, що попередня очільниця напряму Катерина Співакова вирішила продовжити професійну діяльність за межами Kernel, зосередившись на міжнародних, міжсекторальних та експертних проєктах у сфері економічної дипломатії, розвитку бізнес-спільнот і формування довіри до України на глобальному рівні.

Досвід Олени Плахової

Плахова має понад 20 років досвіду у сфері стратегічних комунікацій, управління репутацією та кризового менеджменту. Вона реалізувала десятки проєктів зі створення та трансформації брендів, а також супроводжувала компанії у складних репутаційних ситуаціях.

Двічі була визнана найкращою PR-директоркою України. У 2024 році увійшла до десятки найвпливовіших PR-лідерів Європи. Є володаркою Grand Prix Effie Ukraine та Best of the Best Effie Awards Europe.

Протягом останніх шести років Плахова відповідала за репутацію та маркетинг компанії "Нова пошта" і групи компаній NOVA.

Про компанію Kernel

Kernel є найбільшим у світі виробником та експортером соняшникової олії, найбільшим експортером зерна з України та оператором розгалуженої мережі логістичних активів. Компанія також входить до провідних виробників зернових та олійних культур в Україні.

У 2025 фінансовому році Kernel експортував на світові ринки близько 8 млн тонн агропродукції, а частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить близько 10%.