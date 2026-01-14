Запланована подія 2

Агрохолдинг Kernel назначил нового директора по коммуникациям и взаимодействию с правительством: что известно о Елене Плаховой

Елена Плахова
Елена Плахова возглавила дирекцию по коммуникациям и взаимодействию с правительством / Kernel

Компания Kernel объявила о назначении Елены Плаховой на должность директора по коммуникациям и взаимодействию с государственными институтами. Она приступила к исполнению обязанностей с 12 января.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз агрохолдинга.

По словам генерального директора Kernel Евгения Осипова, на сегодняшний день усиление стратегических и последовательных коммуникаций является критически важным элементом реализации бизнес-целей компании. Поэтому задача Плаховой"усилить целостность и узнаваемость голоса Kernel и четко артикулировать роль компании как в Украине, так и на международном уровне" .

В новой роли Плахова будет отвечать за переход к системной, долгосрочной модели управления коммуникациями и репутацией, поддерживающей бизнес-стратегию компании, ее инвестиционную привлекательность и международное присутствие. Среди ключевых приоритетов – формирование единой архитектуры сообщений, усиление публичной роли Kernel и выстраивание прозрачного взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами.

В пресс-службе добавили, что предыдущая глава направления Екатерина Спивакова решила продолжить профессиональную деятельность за пределами Kernel, сосредоточившись на международных, межсекторальных и экспертных проектах в сфере экономической дипломатии, развитии бизнес-сообществ и формировании доверия к Украине на глобальном уровне.

Опыт Елены Плаховой

У Плаховой более 20 лет опыта в сфере стратегических коммуникаций, управления репутацией и кризисного менеджмента. Она реализовала десятки проектов создания и трансформации брендов, а также сопровождала компании в сложных репутационных ситуациях.

Дважды была признана лучшим PR-директором Украины. В 2024 году вошла в десятку самых влиятельных PR-лидеров Европы. Является обладательницей Grand Prix Effie Ukraine и Best of the Best Effie Awards Europe.

В течение последних шести лет Плахова отвечала за репутацию и маркетинг компании "Новая почта" и группы компаний NOVA.

О компании Kernel

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, крупнейшим экспортером зерна из Украины и оператором разветвленной сети логистических активов. Компания также входит в ведущих производителей зерновых и масличных культур в Украине.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировые рынки около 8 млн тонн агропродукции, а доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет около 10%.

Автор:
Татьяна Гойденко