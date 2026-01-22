Евроинтеграция Украины: Kernel является частью продовольственной инфраструктуры Европы – CEO Евгений Осипов в Давосе

Вопрос евроинтеграции Украины сегодня сводится не к выбору направления, а к темпам и практическим механизмам ее реализации. Несмотря на войну, украинский агросектор, в частности компания Kernel, остается ключевой опорой национальной экономики и является важной составляющей продовольственной инфраструктуры Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua , об этом 21 января заявил CEO Kernel Евгений Осипов во время панельной дискуссии "Углубление сотрудничества между Украиной и ЕС в стратегических секторах", которая состоялась в рамках Ukraine House Davos на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария).

По его словам, украинская агропродукция помогает ЕС не только покрывать свои потребности, но и укреплять позиции европейских стран на глобальном рынке как экспортеров продовольствия.

Комментируя опасения по поводу потенциальной конкуренции со стороны Украины для европейских фермеров, Осипов подчеркнул, что украинский агросектор не несет угрозы для рынка ЕС, ведь задачей является "не поглощать и не вытеснять, а создавать правила совместного развития".

"Мы видим интеграцию в ЕС как партнерство, которое дает возможность фермерам Европы развиваться. В Kernel уже есть пример такой модели - экосистема Open Agribusiness, которая объединяет более 6 000 агропроизводителей, обрабатывающих около 50% сельскохозяйственных земель Украины. Это наши партнеры и поставщики. Они получают доступ к логистике и экспорту более чем в 60 странах, современным агротехнологиям, цифровым инструментам управления, а также практикам устойчивого земледелия и ESG. Это действенная программа интеграции, совместимая с европейским подходом", – отметил CEO Kernel.

Обсуждение состоялось в ходе панельной дискуссии в Давосе 21 января. Фото: пресс-служба Kernel

Участники дискуссии сосредоточились на практическом измерении евроинтеграции Украины – через экономическое взаимодействие, стратегические отрасли и реальные цепи поставок в условиях войны. Kernel как один из лидеров украинского агропромышленного комплекса представил позицию бизнеса относительно роли Украины в будущей архитектуре европейского рынка.

Подытоживая, Осипов подчеркнул, что интеграция Украины не замещает европейских производителей, а усиливает ЕС в целом. По его словам, сильная Украина в едином экономическом пространстве означает более устойчивые цепи поставок, большую стабильность рынков, более быстрый энергетический переход и общий ответ на глобальные вызовы.

В панельной дискуссии также приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, вице-президент по банковской деятельности ЕБРР Маттео Патроне и Group CEO и председатель правления ПриватБанка Микаэль Беркнерт. Модерировала панель Ориська Луцевич, руководитель Ukraine Forum, Chatham House.

О компании Kernel

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, крупнейшим экспортером зерна из Украины и оператором разветвленной сети логистических активов. Компания также входит в список ведущих производителей зерновых и масличных культур в Украине.

В 2025 финансовом году Kernel экспортировал на мировые рынки около 8 млн тонн агропродукции, а доля компании в мировом экспорте подсолнечного масла составляет около 10%.

О ВЭФ

Всемирный экономический форум в Давосе является одной из ключевых международных платформ, где мировые лидеры, правительства, бизнес и финансовые институты ежегодно обсуждают глобальные экономические и вызовы безопасности, а также решения, определяющие развитие стран и рынков. В этом году форум проходит под темой "Дух диалога", объединив более 3 000 участников из более 130 стран мира.