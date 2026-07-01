Фонд гарантирования вкладов требует более 545 млн грн от двух банков

На этой неделе суды разных инстанций рассматривают иски Фонда гарантирования вкладов физических лиц к связанным лицам и владельцам 11 банков, выведенных с рынка. Среди них — дела по ПАО "Финростбанк" и ПАО "Эрде банк" на общую сумму более 545 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

2 июля Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение дела по иску Фонда к связанным лицам ПАО "Финростбанк" на сумму 421,3 млн. грн.

Фонд оспаривает решение судов предыдущих инстанций по делу №916/1522/22. По данным учреждения, после начала процедуры вывода банка с рынка было установлено, что руководство и должностные лица финучреждения в течение нескольких лет согласовывали кредитные операции с связанными и подставными компаниями с нарушением внутренних процедур.

В Фонде считают, что именно по кредитованию группы связанных компаний из банка была выведена значительная часть активов, которые должны были использоваться для расчетов с кредиторами.

В тот же день Верховный Суд рассмотрит кассационную жалобу Фонда по делу №910/19431/20 по иску к связанным лицам ПАО "Эрде банк" на сумму 124,1 млн. грн.

По информации ФГВФЛ, во время ликвидации банка было обнаружено, что до признания его неплатежеспособным должностные лица предоставляли кредиты отдельным заемщикам без надлежащего обеспечения или без залога. В преддверии банкротства задолженность таких контрагентов превышала 70% кредитного портфеля юридических лиц.

В Фонде считают, что такие операции были заведомо убыточными, противоречили интересам банка и его кредиторов и нанесли им существенный ущерб.

Отметим, что в апреле суды Украины рассматривали ряд исков Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и бывшим владельцам 13 банков, находящихся в процессе ликвидации.