Цены на электромобили из Европы стремительно растут: что это значит для Украины

Подержанные электромобили, импортируемые в Украину из Европы, могут в ближайшее время подорожать. Причиной стал резкий рост цен на европейских оптовых аукционах, где с начала 2026 года электрокары подорожали на 18,5% из-за повышенного спроса на фоне роста цен на топливо.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Института исследования авторынка".

Удорожание электромобилей в Европе

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали свежие данные европейской платформы AUTO1 Group. Согласно индексу AUTO1 Group Price Index, в июне 2026 года оптовые цены на подержанные автомобили в Европе снизились на 0,2% по сравнению с маем и составили 140,5 пункта.

В годовом исчислении рынок остается в небольшом минусе — на 1,1% к июню 2025 года. В то же время, с начала 2026 года зафиксирован рост на 2,9%, что свидетельствует об общей нестабильности ценовой динамики.

Самые заметные изменения отмечены в сегменте аккумуляторных электромобилей (BEV). В июне их оптовые цены выросли на 5,4%, а с начала года – на 18,5%.

В AUTO1 Group объясняют такую динамику ростом спроса на электромобили из-за повышения цен на топливо, что стимулирует переход европейских покупателей на электротранспорт.

Бензин, дизель и гибриды: разная динамика рынка

Остальные сегменты демонстрируют смешанную картину:

Бензиновые авто в июне подешевели на 0,3%, однако с начала года остаются в плюсе на 4,2%. В годовом исчислении — минус 2,8%.

Дизельные автомобили продолжают дешеветь: минус 0,8% в месяц и минус 4,1% в год.

Гибриды остаются наиболее стабильным сегментом: плюс 0,3% в месяц и плюс 1,4% в годовом исчислении.

В целом европейский рынок подержанных автомобилей остается неравномерным. Электромобили стремительно дорожают на фоне роста спроса, тогда как дизель постепенно теряет позиции, а бензиновые автомобили и гибриды демонстрируют умеренные колебания.

Напомним, в мае украинский автопарк пополнили 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.