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Где в Украине чаще всего покупают электромобили: регионы-лидеры и самые популярные модели
В мае крупнейшими региональными рынками новых электромобилей в Украине стали Киев, Киевская, Львовская, Ровенская и Волынская области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что в мае украинский автопарк пополнили 2652 электромобиля.
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- город Киев – 324 ед. (53% б/у);
- Львовская область – 271 ед. (92% б/у);
- Киевская обл. – 213 ед. (73% б/у);
- Ровенская обл. – 202 ед. (95% б/у);
- Волынская обл. – 195 ед. (95% б/у).
Самые популярные модели
По данным аналитиков, в части новых авто лидерские позиции на этих рынках заняли:
- в Киеве – Toyota bZ4X;
- во Львовской области – BYD Leopard 3;
- в Киевской обл. - BYD Sea Lion 06 EV;
- в Ровенской области – Volkswagen iD.4;
- на Волыни – ORA 03.
Бестселлерами в сегменте ввозимых из-за границы подержанных электромобилей стали:
- Tesla Model Y – в Киеве и Киевской обл.;
- Tesla Model 3 – во Львовской области;
- Nissan Leaf – на Ровенщине и Волыни.
Напомним, в мае украинский автопарк пополнили 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.