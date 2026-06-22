Где в Украине чаще всего покупают электромобили: регионы-лидеры и самые популярные модели

В мае крупнейшими региональными рынками новых электромобилей в Украине стали Киев, Киевская, Львовская, Ровенская и Волынская области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что в мае украинский автопарк пополнили 2652 электромобиля.

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

город Киев – 324 ед. (53% б/у); Львовская область – 271 ед. (92% б/у); Киевская обл. – 213 ед. (73% б/у); Ровенская обл. – 202 ед. (95% б/у); Волынская обл. – 195 ед. (95% б/у).

Самые популярные модели

По данным аналитиков, в части новых авто лидерские позиции на этих рынках заняли:

в Киеве – Toyota bZ4X;

во Львовской области – BYD Leopard 3;

в Киевской обл. - BYD Sea Lion 06 EV;

в Ровенской области – Volkswagen iD.4;

на Волыни – ORA 03.

Бестселлерами в сегменте ввозимых из-за границы подержанных электромобилей стали:

Tesla Model Y – в Киеве и Киевской обл.;

Tesla Model 3 – во Львовской области;

Nissan Leaf – на Ровенщине и Волыни.

Напомним, в мае украинский автопарк пополнили 18 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.