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Де в Україні найчастіше купують електромобілі: регіони-лідери та найпопулярніші моделі

електромобіль
Регіони-лідери з реєстрацій електромобілів та їх бестселери / Укравтопром

У травні найбільшими регіональними ринками нових електромобілі в Україні стали Київ, Київська, Львівська, Рівненська та Волинська області. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у травні український автопарк поповнили 2652 електромобілів.

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  1. місто Київ – 324 од. (53% вживані);
  2. Львівська область – 271 од. (92% вживані);
  3. Київська обл. – 213 од. (73% вживані);
  4. Рівненська обл. – 202 од. (95% вживані);
  5. Волинська обл. – 195 од. (95% вживані).

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, в частині нових авто лідерські позиції на цих ринках зайняли:

  • у Києві - Toyota bZ4X; 
  • на Львівщині – BYD Leopard 3; 
  • у Київській обл. - BYD Sea Lion 06 EV; 
  • на Рівненщині – Volkswagen iD.4; 
  • на Волині - ORA 03.

Натомість бестселерами в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів стали:

  • Tesla  Model Y – у Києві та Київській обл.; 
  • Tesla  Model 3 – на Львівщині; 
  • Nissan  Leaf – на Рівненщині та Волині.

Нагадаємо, у травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Світлана Манько