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Де в Україні найчастіше купують електромобілі: регіони-лідери та найпопулярніші моделі
У травні найбільшими регіональними ринками нових електромобілі в Україні стали Київ, Київська, Львівська, Рівненська та Волинська області.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що у травні український автопарк поповнили 2652 електромобілів.
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- місто Київ – 324 од. (53% вживані);
- Львівська область – 271 од. (92% вживані);
- Київська обл. – 213 од. (73% вживані);
- Рівненська обл. – 202 од. (95% вживані);
- Волинська обл. – 195 од. (95% вживані).
Найпопулярніші моделі
За даними аналітиків, в частині нових авто лідерські позиції на цих ринках зайняли:
- у Києві - Toyota bZ4X;
- на Львівщині – BYD Leopard 3;
- у Київській обл. - BYD Sea Lion 06 EV;
- на Рівненщині – Volkswagen iD.4;
- на Волині - ORA 03.
Натомість бестселерами в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів стали:
- Tesla Model Y – у Києві та Київській обл.;
- Tesla Model 3 – на Львівщині;
- Nissan Leaf – на Рівненщині та Волині.
Нагадаємо, у травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.