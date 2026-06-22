Де в Україні найчастіше купують електромобілі: регіони-лідери та найпопулярніші моделі

У травні найбільшими регіональними ринками нових електромобілі в Україні стали Київ, Київська, Львівська, Рівненська та Волинська області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у травні український автопарк поповнили 2652 електромобілів.

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

місто Київ – 324 од. (53% вживані); Львівська область – 271 од. (92% вживані); Київська обл. – 213 од. (73% вживані); Рівненська обл. – 202 од. (95% вживані); Волинська обл. – 195 од. (95% вживані).

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, в частині нових авто лідерські позиції на цих ринках зайняли:

у Києві - Toyota bZ4X;

на Львівщині – BYD Leopard 3;

у Київській обл. - BYD Sea Lion 06 EV;

на Рівненщині – Volkswagen iD.4;

на Волині - ORA 03.

Натомість бестселерами в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів стали:

Tesla Model Y – у Києві та Київській обл.;

Tesla Model 3 – на Львівщині;

Nissan Leaf – на Рівненщині та Волині.

Нагадаємо, у травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.