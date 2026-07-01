Ціни на електромобілі з Європи стрімко зростають: що це означає для України

Вживані електромобілі, які імпортують до України з Європи, можуть найближчим часом подорожчати. Причиною стало різке зростання цін на європейських гуртових аукціонах, де з початку 2026 року електрокари подорожчали на 18,5% через підвищений попит на тлі зростання цін на пальне.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інституту дослідження авторинку".

Подорожчання електромобілів у Європі

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували свіжі дані європейської платформи AUTO1 Group. Згідно з індексом AUTO1 Group Price Index, у червні 2026 року гуртові ціни на вживані автомобілі в Європі знизилися на 0,2% у порівнянні з травнем і становили 140,5 пункту.

У річному вимірі ринок залишається у невеликому мінусі — на 1,1% до червня 2025 року. Водночас із початку 2026 року зафіксовано зростання на 2,9%, що свідчить про загальну нестабільність цінової динаміки.

Найпомітніші зміни зафіксовано у сегменті акумуляторних електромобілів (BEV). У червні їхні гуртові ціни зросли на 5,4%, а з початку року — на 18,5%.

У AUTO1 Group пояснюють таку динаміку зростанням попиту на електромобілі через підвищення цін на пальне, що стимулює перехід європейських покупців на електротранспорт.

Бензин, дизель і гібриди: різна динаміка ринку

Інші сегменти демонструють змішану картину:

Бензинові авто у червні подешевшали на 0,3%, однак із початку року залишаються у плюсі на 4,2%. У річному вимірі — мінус 2,8%.

Дизельні автомобілі продовжують дешевшати: мінус 0,8% за місяць і мінус 4,1% за рік.

Гібриди залишаються найбільш стабільним сегментом: плюс 0,3% за місяць і плюс 1,4% у річному вимірі.

Загалом європейський ринок вживаних автомобілів залишається нерівномірним. Електромобілі стрімко дорожчають на тлі зростання попиту, тоді як дизель поступово втрачає позиції, а бензинові авто та гібриди демонструють помірні коливання.

Нагадаємо, у травні український автопарк поповнили 18 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року.