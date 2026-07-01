Фонд гарантування вкладів вимагає понад 545 млн грн від двох банків

Цього тижня суди різних інстанцій розглядають позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до пов’язаних осіб та власників 11 банків, які були виведені з ринку. Серед них — справи щодо ПАТ "Фінростбанк" та ПАТ "Ерде банк" на загальну суму понад 545 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2 липня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду продовжить розгляд справи за позовом Фонду до пов’язаних осіб ПАТ "Фінростбанк" на суму 421,3 млн грн.

Фонд оскаржує рішення судів попередніх інстанцій у справі №916/1522/22. За даними установи, після початку процедури виведення банку з ринку було встановлено, що керівництво та посадові особи фінустанови протягом кількох років погоджували кредитні операції з пов’язаними та підставними компаніями з порушенням внутрішніх процедур.

У Фонді вважають, що саме через кредитування групи пов’язаних компаній з банку було виведено значну частину активів, які мали використовуватися для розрахунків із кредиторами.

Того ж дня Верховний Суд розгляне касаційну скаргу Фонду у справі №910/19431/20 за позовом до пов’язаних осіб ПАТ "Ерде банк" на суму 124,1 млн грн.

За інформацією ФГВФО, під час ліквідації банку було виявлено, що до визнання його неплатоспроможним посадові особи надавали кредити окремим позичальникам без належного забезпечення або взагалі без застави. Напередодні банкрутства заборгованість таких контрагентів перевищувала 70% кредитного портфеля юридичних осіб.

У Фонді вважають, що такі операції були завідомо збитковими, суперечили інтересам банку та його кредиторів і завдали їм суттєвої шкоди.

Зауважимо, у квітні суди України розглядали низку позовів Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та колишніх власників 13 банків, які перебувають у процесі ліквідації.