BMW инвестировала $1,7 миллиарда в заводы в США для выпуска электромобилей

Немецкий автоконцерн BMW завершил масштабное обновление своих заводов в Южной Каролине, вложив в модернизацию 1,7 миллиарда долларов. Эти инвестиции позволят американским площадкам компании запустить производство полностью электрических моделей, первой из которых станет обновленный кроссовер iX5.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Yahoo Finance.

Проект, стартовавший в 2022 году, включал расширение основного завода в Спартанбурге и строительство нового предприятия по сбору аккумуляторов в Вудруффе.

Благодаря обновлению линий немецкий автопроизводитель сможет одновременно собирать на одном конвейере бензиновые, дизельные, гибридные, водородные и полностью электрические версии машин. Такая стратегия поможет BMW быстро реагировать на рынок США, где продажи электрокаров заметно замедлились.

Электрокроссовер iX5 и новые вызовы на рынке США

Производство первого полностью электрического автомобиля американской сборки iX5 стартует в конце 2026 года. Начальная стоимость новинки составит чуть меньше 70 000 долларов, а запас хода на одном заряде будет достигать 525 миль (около 845 км). К 2030 году на этих мощностях планируют собирать не менее пяти новых моделей на электротяге.

Запуск проекта происходит в непростое для отрасли время. Отмена федерального налогового кредита в размере 7500 долларов и смягчение экологических требований администрацией Дональда Трампа ухудшили прогнозы аналитиков. По данным BloombergNEF, ожидаемая доля электромобилей в общих продажах в США к 2030 году упала с 27% до 17%.

Процесс производства BMW в США имеет серьезную защиту посредством экспорта. Площадка в Спартанбурге выпускает около 400 000 авто в год, и половину из них отправляют на внешние рынки, в том числе в Европу. Недавнее решение Европейского Парламента по снижению пошлин на товары из США упростит логистику и поможет компании справиться с общим давлением на прибыль.

Напомним, ранее сообщалось, что война в Иране и кризис в Китае заставили BMW резко снизить прогноз прибыли. Немецкий автомобильный концерн существенно ухудшил свои финансовые ожидания на 2026 год из-за падения спроса и жесткой конкуренции на ключевом китайском рынке, а также из-за негативных последствий вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, спровоцировавшего рост цен на энергоносители.