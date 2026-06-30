Ferrari и BMW переходят на дешевый алюминий вместо дорогой меди

Мировые автопроизводители Ferrari и BMW активно внедряют новые модели с облегченной и более дешевой алюминиевой проводкой. Это решение ускоряет масштабный отход автомобильной индустрии от использования меди, которая оставалась доминирующим материалом в электрических сетях в течение двух веков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Такие шаги известных европейских брендов повторяют ранее введенные решения компании Tesla и китайских производителей электромобилей. По оценкам аналитиков инвестиционного банка JPMorgan, эта тенденция уже в 2026 году повлияет примерно на 2% мирового спроса на медь, а к 2030 году этот показатель может возрасти до 6%.

Почему автогиганты выбирают алюминий

Главными причинами миграции на другой металл являются рекордно высокие цены на медь, ее дефицит на рынке из-за высокого спроса со стороны сектора зеленой энергетики и дата-центров, а также технических преимуществ:

Уменьшение веса: в комментарии Reuters представитель Ferrari Дарио Эспозито отметил, что компания начала использовать алюминий для силовых кабелей в гибридном спорткаре 296, а также в своем первом электромобиле Luce. Это позволило снизить общий вес проводки на 20%. Облегчение авто критически важно для электрокаров, ведь это непосредственно увеличивает запас хода на одном заряде.

Экономическая выгода: сейчас тонна алюминия стоит около 3 100 долларов, что примерно в четыре раза дешевле меди. Производители начинают активный переход, когда стоимость меди превышает цену алюминия в 3,5 раза, тогда как сейчас этот разрыв еще больше.

Опыт BMW и Stellantis: немецкая BMW начала экспериментировать с алюминиевыми проводниками еще в 2011 году в моделях 1-й серии, а сейчас массово использует их в кабельных системах высокого и низкого напряжения в своей новейшей технологии eDrive. По данным источников, к аналогичному шагу прибег и гигант Stellantis.

Китайские производители электромобилей, такие как AVATR, XPeng и Xiaomi также массово переходят на новый материал. Этому способствует государственная политика Китая, направленная на замену металлов, а также жесткая ценовая война на внутреннем рынке, где компании вынуждены максимально снижать себестоимость производства.

В то же время, полный переход осложняется тем, что алюминий является менее эффективным проводником, чем медь, поэтому для передачи одинакового количества тока требуется больший объем металла.

Кроме того, его производство чрезвычайно энергоемко и создает больше выбросов парниковых газов. Несмотря на это, около 85% распределительных шин, которые соединяют аккумуляторы электромобилей с системами, все еще изготавливаются из меди.

Напомним, ранее сообщалось, что война в Иране и кризис в Китае заставили BMW резко снизить прогноз прибыли. Немецкий автомобильный концерн BMW существенно ухудшил свои финансовые прогнозы на 2026 год из-за ускорения спада на ключевом для него китайском рынке, а также негативных последствий боевых действий на Ближнем Востоке, которые подорвали потребительские настроения и спровоцировали рост цен на энергоносители.