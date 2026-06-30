Графики ужесточаются: облэнерго срочно увеличивают время отключений света

В Украине из-за экстремальной жары и значительного дефицита мощностей, вызванного российскими атаками на энергосистему, усиливаются графики ограничений электроснабжения. Ряд операторов системы распределения (облэнерго) уже внедрили дополнительные очереди отключений на вечер 30 июня и прогнозируют увеличение периода ограничений на 1 июля.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует мониторинг Энергореформы.

По данным мониторинга, ситуация в регионах остается напряженной и динамично меняется в сторону более жестких сценариев.

Прогноз на среду, 1 июля

"Запорожьеоблэнерго" анонсирует на среду возможное применение с 15:00 до 22:00 графиков почасовых отключений (ГБО) для населения в объеме от 1 до 1,5 очереди одновременно.

Также с 15.00 до 22.00 для промышленности и бизнеса прогнозируется применение графиков ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

Подобные ограничения запланированы и для промышленных потребителей Винницкой области, для населения речь идет об отключении 1 очереди.

В Прикарпатье также прогнозируется применение графиков ограничений для промышленности и бытовых потребителей 1 июля, с 15:00 и до 22:00.

Период отключений 1 июля может увеличиться на 2 часа по сравнению с анонсированным на 30 июня когда "Укрэнерго" планировало ограничение электроснабжения с 17:00 до 22:00 для промышленности и бизнеса, а также для населения во всех регионах Украины.

Предполагалось, что население в последний день июня будет отключено в это же время. объемом от 0,5 до 1 очереди.

Экстренные изменения вечером 30 июня

Из-за дефицита облэнерго вынуждены оперативно усиливать графики, действовавшие во вторник.

Так, предварительно "Черниговоблэнерго" должно было отключать население в рамках одной очереди с 17:00 до 20:00, но уточнило, что к ней прибавится еще одна очередь с 19:00 до 22:00.

Уточненный прогноз "Николаевоблэнерго" предусматривает также отключение 2 очередей разными промежутками времени в период с 16:30 до 22:30.

Похожая ситуация в Черкасской области, где также планируют задействовать 2 очереди с 17:00 до 22:00. В Ровенской области планируют в такой же период отключать 1,5 очереди.

В то же время в Сумской области в течение дня на определенные промежутки времени вводили графики аварийных отключений, которые после обеда были заменены еще более жесткими – спецграфиками аварийных отключений.

В НЭК "Укрэнерго" отмечают, что ключевым фактором ухудшения ситуации стала крайне жаркая погода, провоцирующая скачок потребления на фоне существенных повреждений генерации в результате ударов РФ.

Напомним, по данным гендиректора Yasno Сергея Коваленко, в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме, а украинцы должны готовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключения света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при одновременной жаре и новых атаках РФ по энергетической инфраструктуре.