В "Укрэнерго" объяснили, почему вернулись графики отключения света

Причиной возвращения графиков отключения электроэнергии в конце июня стало влияние сильной жары на уровень энергопотребления во всех регионах Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Там напомнили, что, начиная с середины апреля, в Украине не применялись меры ограничения потребителей.

Причины отключений

Как объясняют в "Укрэнерго", использование кондиционеров в течение суток увеличивает "обычный" объем энергопотребления по меньшей мере на 25%.

До начала массированных российских атак энергосистема Украины имела значительный запас прочности и легко могла отреагировать как на зимний, так и летний пики потребления. Пока ситуация кардинально изменилась.

Также летом блоки АЭС выходят на плановый ремонт – это тоже влияет на возможность энергосистемы покрыть повышенный уровень потребления.

В конце июня рекордная жара охватила не только Украину, но и большинство европейских государств, где уровень энергопотребления тоже резко увеличился, что повлияло на возможность трейдеров осуществлять импорт электроэнергии в том же объеме, что был зимой и весной.

В целом вынужденные меры ограничения энергопотребления обусловлены комплексом причин, главная из которых – последствия российских обстрелов. Аварийно-восстановительные работы на всех энергообъектах продолжаются. Главная задача сейчас – подготовить энергосистему к зиме. А в условиях летнего зноя – прислушайтесь, пожалуйста, к рекомендациям энергетиков. Экономное потребление в периоды пиковых нагрузок – уменьшает необходимость в вынужденном применении отключений.

Напомним, 30 июня с 17.00 до 22.00 во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме до одной очереди.

Графики вернулись

Несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключали возвращения графиков отключений.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

По данным гендиректора Yasno Сергея Коваленко, в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме, а украинцы должны готовиться к возможным отключениям света из-за аномальной жары.