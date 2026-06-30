В "Укренерго" пояснили, чому повернулися графіки відключення світла

Причиною повернення графіків відключення електроенергії наприкінці червня став вплив сильної спеки на рівень енергоспоживання в усіх регіонах України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Там нагадали, що починаючи з середини квітня в Україні не застосовували заходів обмеження споживачів.

Причини відключень

Як пояснюють в "Укренерго", використання кондиціонерів протягом доби збільшує «звичайний» обсяг енергоспоживання щонайменше на 25%.

До початку масованих російських атак енергосистема України мала значний запас міцності та легко могла відреагувати як на зимовий, так і на літній піки споживання. Наразі ситуація кардинально змінилась.

Також влітку блоки АЕС виходять на плановий ремонт – це теж впливає на можливості енергосистеми покрити підвищений рівень споживання.

Наприкінці червня рекордна спека охопила не лише Україну, а й більшість європейських держав, де рівень енергоспоживання теж різко збільшився, що вплинуло на можливість трейдерів здійснювати імпорт електроенергії в тому ж обсязі, що був взимку та весною.

Загалом, вимушені заходи обмеження енергоспоживання зумовлені комплексом причин, головна з яких – наслідки російських обстрілів. Аварійно-відновлювальні роботи на всіх енергооб’єктах тривають. Головне завдання зараз – підготувати енергосистему до зими. А в умовах літньої спеки – дослухайтесь, будь ласка, до рекомендацій енергетиків. Ощадливе споживання у періоди пікових навантажень – зменшує необхідність у вимушеному застосуванні відключень.

Нагадаємо, 30 червня з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.

Графіки повернулися

Попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключали повернення графіків відключень.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

За даними гендиректора Yasno Сергія Коваленка, найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі, а українці мають готуватися до можливих відключень світла через аномальну спеку.