Графіки стають жорсткішими: обленерго терміново збільшують час відключень світла

В Україні через екстремальну спеку та значний дефіцит потужностей, викликаний російськими атаками на енергосистему, посилюються графіки обмежень електропостачання. Ряд операторів системи розподілу (обленерго) вже запровадили додаткові черги відключень на вечір 30 червня та прогнозують збільшення періоду обмежень на 1 липня.

Як пише Delo.ua, про це свідчить моніторинг Енергореформи.

За даними моніторингу, ситуація в регіонах залишається напруженою і динамічно змінюється у бік жорсткіших сценаріїв.

Прогноз на середу, 1 липня

"Запоріжжяобленерго" анонсує на середу можливе застосування з 15:00 до 22:00 графіків погодинних відключень (ГПВ) для населення в обсязі від 1 до 1,5 черги одночасно.

Також з 15:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу прогнозується застосування графіків обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі (5 черг).

Подібні обмеження заплановані й для промислових споживачів Вінницької області, для населення йдеться про відключення 1 черги.

На Прикарпатті також прогнозується застосування графіків обмежень для промисловості та побутових споживачів 1 липня, з 15:00 та до 22:00.

Отже, період відключень 1 липня може збільшитися на 2 години порівняно з анонсованим на 30 червня, коли "Укренерго" планувала обмеження електропостачання з 17:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу, а також для населення в усіх регіонах України.

Передбачалося, що населення в останній день червня відключатимуть в цей же час обсягом від 0,5 до 1 черги.

Екстрені зміни ввечері 30 червня

Через дефіцит обленерго змушені оперативно посилювати графіки, що діяли вівторковим вечором.

Так, попередньо "Чернігівобленерго" мало відключати населення в рамках однієї черги з 17:00 до 20:00, але уточнило, що до неї додасться ще одна черга з 19:00 до 22:00.

Уточнений прогноз "Миколаївобленерго" передбачає також відключення 2 черг різними проміжками часу в період з 16:30 до 22:30.

Подібна ситуація на Черкащині, де також планують задіяти 2 черги з 17:00 до 22:00. На Рівненщині планують в такий же період відключати 1,5 черги.

Водночас на Сумщині протягом дня на певні проміжки часу вводили графіки аварійних відключень, які по обіді були замінені ще жорсткішими – спецграфіками аварійних відключень.

В НЕК "Укренерго" наголошують, що ключовим фактором погіршення ситуації стала вкрай спекотна погода, яка провокує стрибок споживання на тлі суттєвих пошкоджень генерації внаслідок ударів РФ.

Нагадаємо, за даними гендиректора Yasno Сергія Коваленка, найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі, а українці мають готуватися до можливих відключень світла через аномальну спеку.

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, щовідключення світла до 5 годинна день в Україні можливі вже в липні-серпні за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.