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Деньги не сгорят: украинцам продлили срок использования "Национального кэшбека"

Национальный кэшбек
украинцам продлили срок использования "Национального кэшбека"

У Украинцев будет дополнительный месяц, чтобы потратить накопленные средства по программе "Национальный кэшбек". Срок возврата неиспользованных накоплений в государственный бюджет, который должен был закончиться 30 июня, официально отсрочен.

 

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Соответствующие изменения в постановления правительства были инициированы профильным министерством. Согласно обновленному порядку все ранее накопленные на карточках средства, а также апрельские начисления можно будет свободно использовать до 31 июля 2026 года включительно. Только после этой даты остатки вернутся в госбюджет.

Выплаты за апрель и кэшбек на горючее

В Минэкономики объясняют, что решение было принято для того, чтобы защитить интересы граждан и дать им достаточно времени на закупки. Дело в том, что выплаты кэшбека за апрель начнут зачислять на карты только с 3 июля.

Вместе с апрельскими деньгами украинцы также получат компенсацию за горючее. Этот специальный антикризисный инструмент действовал с 20 марта по 31 мая в ответ на скачок мировых цен на нефтепродукты. Максимальный размер топливной компенсации за апрель ограничен суммой в 1000 гривен.

При этом общие правила "Национального кэшбека" не изменяются и программа продолжит работать в обычном режиме:

  • В проекте уже участвуют более 5 миллионов активных пользователей, более 2 тысяч производителей (зарегистрировавших 422 тысяч товаров) и 1,5 тысяч продавцов.
  • Размер компенсации составляет 5 или 15% в зависимости от категории продукции украинского производства.
  • Максимальный предел начислений остается на уровне 3 000 гривен в месяц.

Накопленные средства по-прежнему можно потратить на оплату коммунальных или почтовых услуг, приобретение отечественных продуктов, лекарств, книг или перевести на благотворительность и поддержку ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Правительство выделило дополнительные 800 миллионов гривен на программу Нацкешбека. Кабинет министров принял решение увеличить общий объем финансирования государственной денежной помощи в 2026 году на 799,2 миллиона гривен - теперь бюджет программы составляет 2,94 миллиарда гривен.

Автор:
Максим Кольц