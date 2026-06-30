Гроші не згорять: українцям подовжили термін використання "Національного кешбеку"

Українці матимуть додатковий місяць, щоб витратити накопичені кошти за програмою "Національний кешбек". Термін повернення невикористаних накопичень до державного бюджету, який мав закінчитися 30 червня, офіційно відтерміновано.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Відповідні зміни до постанов Уряду було ініційовано профільним міністерством. Згідно з оновленим порядком, усі раніше накопичені на картках кошти, а також квітневі нарахування можна буде вільно використовувати до 31 липня 2026 року включно. Тільки після цієї дати залишки повернуться до держбюджету.

Виплати за квітень та кешбек на пальне

У Мінекономіки пояснюють, що рішення ухвалили для того, щоб захистити інтереси громадян та дати їм достатньо часу на закупівлі. Справа в тому, що виплати кешбеку за квітень почнуть зараховувати на картки лише з 3 липня.

Разом із квітневими грошима українці також отримають компенсацію за пальне. Цей спеціальний антикризовий інструмент діяв із 20 березня до 31 травня у відповідь на стрибок світових цін на нафтопродукти. Максимальний розмір паливної компенсації за квітень обмежений сумою в 1 000 гривень.

При цьому загальні правила "Національного кешбеку" не змінюються і програма продовжить працювати у звичному режимі:

У проєкті вже беруть участь понад 5 мільйонів активних користувачів, понад 2 тисячі виробників (які зареєстрували 422 тисячі товарів) та 1,5 тисячі продавців.

Розмір компенсації становить 5% або 15% залежно від категорії продукції українського виробництва.

Максимальний ліміт нарахувань залишається на рівні 3 000 гривень на місяць.

Накопичені кошти, як і раніше, можна витратити на оплату комунальних чи поштових послуг, придбання вітчизняних продуктів, ліків, книжок або переказати на благодійність і підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Уряд виділив додаткові 800 мільйонів гривень на програму Нацкешбеку. Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити загальний обсяг фінансування державної грошової допомоги у 2026 році на 799,2 мільйона гривень — тепер бюджет програми становить 2,94 мільярда гривень.