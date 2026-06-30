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"Укрпочта" закрыла последнее отделение в Дружковке: где теперь получать пенсии и посылки

Смелянский заявил о закрытии филиала в Дружковке
Смелянский заявил о закрытии филиала в Дружковке / Укрпочта

С 30 июня Укрпочта приостановила работу последнего стационарного отделения в Дружковке Донецкой области. Такое решение принято с учетом ситуации безопасности и постоянных обстрелов города.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

"Мы держались там столько, сколько это было как-то возможно без значительного риска для работников и клиентов, но в последнее время этот лимит уже был превышен", - подчеркнул он.

Если к 2022 году в городе проживало 56 тысяч человек, то на июнь там остается около 3–4 тысяч жителей.

Несмотря на изменение формата работы, все они будут и дальше иметь доступ к необходимым услугам. Пенсии, соцвыплаты и другие виды государственной помощи будут переведены на почтовые переводы.

Смелянский добавил, что жители Дружковки могут получать свои пенсии или социальные выплаты в любом отделении "Укрпочты" по всей стране, куда бы они не были эвакуированы.

Также они могут продолжить обслуживание в ближайших отделениях в Красноторке и в отделениях "Укрпочты" в Краматорске.

Команду эвакуированного отделения трудоустроили на новых локациях. В частности, руководитель филиала продолжит работу в Краматорске, а почтальон — вблизи Каменского.

В компании напомнили, что передвижные отделения "Укрпочты" продолжают работать вблизи линии фронта. Они обеспечивают людей пенсиями, соцвыплатами, лекарствами, товарами первой необходимости, периодикой и почтовыми отправлениями.

Напомним, что "Новая почта" также временно приостановила работу своих последних двух отделений в городе Дружковка Донецкой области - №1 и №3. Главной причиной стали постоянные вражеские обстрелы и необходимость обеспечения безопасности клиентов и персонала.

Автор:
Татьяна Бессараб