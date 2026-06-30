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Украина считает законными удары по теневому флоту России
Украина отстаивает легитимность своих атак на суда российского теневого флота, транспортирующие топливо для финансирования военного бюджета Кремля. Киев настаивает, что такие танкеры являются законными военными целями, а не обычными коммерческими судами.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.
Документ направил вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба 26 июня 2026 года в ответ на обвинения со стороны Москвы. Ранее, в начале июня, Россия послала жалобу в IMO, обвинив Киев в "терроризме" из-за мартовской атаки в Средиземном море на LNG-танкер Arctic Metagaz, который под российским флагом вез топливо в Китай.
В своем ответе Кулеба подчеркнул, что российские нефтегазовые перевозчики критически важны для формирования доходов бюджета РФ и продления ее военной агрессии, поэтому возникают вполне законные сомнения, можно ли считать их деятельность чисто коммерческими операциями.
Эскалация на море и позиция союзников
По оценкам экспертов, за последний год Украина поразила около десятка судов теневого флота России. В то же время РФ с начала полномасштабного вторжения атаковала более 200 коммерческих кораблей.
В письме отмечается, что в последнее время жертвами российских обстрелов стали ежегодно задействованы гражданские суда, в том числе турецкий сухогруз MV Victress и немецкое судно Helga, везшее 25 000 тонн кукурузы в Черноморск. Оба корабля получили сильные повреждения из-за пожаров, что является очередным доказательством пренебрежения Россией международным гуманитарным правом.
Из-за угрозы украинских ударов российские LNG-танкеры после мартовского инцидента перестали ходить по Средиземному морю, выбирая значительно более длинный маршрут в обход мыса Доброй Надежды (Южная Африка).
Параллельно европейские страны и Великобритания усиливают давление на теневой флот РФ, насчитывающий уже более 1500 судов (вместе с танкерами Ирана и Венесуэлы).
Западные союзники требуют от морских реестров Панамы, Камеруна и Барбадоса лишать такие суда флагов. Это делает их "государствами без гражданства" и позволяет военным кораблям Великобритании или Франции законно задерживать их и проводить обыски в международных водах, как это уже не раз случалось в Ла-Манше и Средиземном море.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия увеличивает "теневой флот" для вывоза сжиженного газа в обход санкций. В частности, один из танкеров впервые зашел под загрузку на подсанкционный терминал в Мурманской области РФ, что подтверждает попытки Москвы наращивать экспорт топлива из "черного списка" вопреки запретам США и ЕС.