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Ferrari та BMW переходять на дешевий алюміній замість дорогої міді

Ferrari
Ferrari та BMW переходять на дешевий алюміній замість дорогої міді / Unsplash

Світові автовиробники Ferrari та BMW активно впроваджують нові моделі з полегшеною та значно дешевшою алюмінієвою проводкою. Це рішення прискорює масштабний відхід автомобільної індустрії від використання міді, яка залишалася домінантним матеріалом в електричних мережах протягом двох століть .

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Такі кроки відомих європейських брендів повторюють раніше впроваджені рішення компанії Tesla та китайських виробників електромобілів. За оцінками аналітиків інвестиційного банку JPMorgan, ця тенденція вже у 2026 році вплине приблизно на 2% світового попиту на мідь, а до 2030 року цей показник може зрости до 6%.

Чому автогіганти обирають алюміній

Головними причинами міграції на інший метал є рекордно високі ціни на мідь, її дефіцит на ринку через високий попит з боку сектору зеленої енергетики та дата-центрів, а також технічні переваги:

  • Зменшення ваги: у коментарі Reuters представник Ferrari Даріо Еспозіто зазначив, що компанія почала використовувати алюміній для силових кабелів у гібридному спорткарі 296, а також у своєму першому електромобілі Luce. Це дозволило знизити загальну вагу проводки на 20%. Полегшення авто є критично важливим для електрокарів, адже це безпосередньо збільшує запас ходу на одному заряді.
  • Економічна вигода: наразі тонна алюмінію коштує близько 3 100 доларів, що приблизно вчетверо дешевше за мідь. Виробники починають активний перехід, коли вартість міді перевищує ціну алюмінію у 3,5 раза, тоді як зараз цей розрив є ще більшим.
  • Досвід BMW та Stellantis: німецька BMW почала експериментувати з алюмінієвими провідниками ще у 2011 році в моделях 1-ї серії, а зараз масово використовує їх у кабельних системах високої та низької напруги у своїй новітній технології eDrive. За даними джерел, до аналогічного кроку вдався і гігант Stellantis.

Китайські виробники електромобілів, такі як AVATR, XPeng та Xiaomi, також масово переходять на новий матеріал. Цьому сприяє державна політика Китаю, спрямована на заміну металів, а також жорстка цінова війна на внутрішньому ринку, де компанії змушені максимально знижувати собівартість виробництва.

Водночас повний перехід ускладнюється тим, що алюміній є менш ефективним провідником, ніж мідь, тому для передачі однакової кількості струму потрібен більший об'єм металу. 

Крім того, його виробництво є надзвичайно енергомістким і створює більше викидів парникових газів. Попри це, наразі близько 85% розподільних шин, які з'єднують акумулятори електромобілів із системами, все ще виготовляються з міді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війна в Ірані та криза в Китаї змусили BMW різко знизити прогноз прибутку. Німецький автомобільний концерн BMW суттєво погіршив свої фінансові прогнози на 2026 рік через прискорення спаду на ключовому для нього китайському ринку, а також через негативні наслідки бойових дій на Близькому Сході, які підірвали споживчі настрої та спровокували зростання цін на енергоносії.

Автор:
Максим Кольц