BMW інвестувала $1,7 мільярда у заводи в США для випуску електромобілів

Німецький автоконцерн BMW завершив масштабне оновлення своїх заводів у Південній Кароліні, вклавши в модернізацію 1,7 мільярда доларів. Ці інвестиції дозволять американським майданчикам компанії запустити виробництво повністю електричних моделей, першою з яких стане оновлений кросовер iX5.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Yahoo Finance.

Проєкт, який стартував у 2022 році, включав розширення основного заводу в Спартанбурзі та будівництво нового підприємства зі збирання акумуляторів у Вудруффі.

Завдяки оновленню ліній, німецький автовиробник зможе одночасно збирати на одному конвеєрі бензинові, дизельні, гібридні, водневі та повністю електричні версії машин. Така стратегія допоможе BMW швидко реагувати на ринок США, де продажі електрокарів помітно сповільнилися.

Електрокросовер iX5 та нові виклики на ринку США

Виробництво першого повністю електричного автомобіля американської збірки iX5 стартує наприкінці 2026 року. Початкова вартість новинки складе трохи менше ніж 70 000 доларів, а запас ходу на одному заряді сягатиме 525 миль (близько 845 км). До 2030 року на цих потужностях планують збирати щонайменше п'ять нових моделей на електротязі.

Запуск проєкту відбувається у непростий для галузі час. Скасування федерального податкового кредиту у розмірі 7 500 доларів та пом'якшення екологічних вимог адміністрацією Дональда Трампа погіршили прогнози аналітиків. За даними BloombergNEF, очікувана частка електромобілів у загальних продажах у США до 2030 року впала з 27% до 17%.

Процес виробництва BMW у США має серйозний захист у вигляді експорту. Майданчик у Спартанбурзі випускає близько 400 000 авто на рік, і половину з них відправляють на зовнішні ринки, зокрема до Європи. Нещодавнє рішення Європейського Парламенту щодо зниження мит на товари із США спростить логістику та допоможе компанії впоратися із загальним тиском на прибутки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війна в Ірані та криза в Китаї змусили BMW різко знизити прогноз прибутку. Німецький автомобільний концерн суттєво погіршив свої фінансові очікування на 2026 рік через падіння попиту і жорстку конкуренцію на ключовому китайському ринку, а також через негативні наслідки збройного конфлікту на Близькому Сході, який спровокував зростання цін на енергоносії.