Армія РФ обстріляла залізницю у двох областях: пасажирам довелося йти в укриття, низка поїздів затримується

Внаслідок російських ударів по Миколаївській та Кіровоградській областях було знеструмлено окремі ділянки залізниці. Рух низки поїздів затримується.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що через обстріли Миколаївщини та Кіровоградщини усім пасажирам та бригадам поїздів Одеса — Дніпро/Кривий Ріг та Одеса — Харків довелося ховатися в укриттях.

Через знеструмлені ділянки також мали пройти поїзди Запоріжжя — Одеса та Київ — Одеса.

"Укрзалізниця" направила резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці, однак через це вказані поїзди рухатимуться із запізненням.

Протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури.

Які поїзди затримуються

Як повідомили в "Укрзалізниці" затримки фіксуються для наступних поїздів:

№53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09)

№253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09)

№7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47)

№147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01)

№31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17)

№51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10)

№91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).

• №127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18).

Як повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, внаслідок російського удару пошкоджені житлові будинки, а від електропостачання частково відключені 3 населені пункти.

Армія РФ також атакувала Вінницьку область. Як повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, через ворожу атаку зазнали пошкоджень об’єкти критичної інфраструктури, через що також зупинився рух поїздів, а в окремих споживачів зникло світло.

Росія застосовує нову тактику ударів по ключових вузлах "Укрзалізниці"

Росія з літа 2025 року почала застосовувати нову тактику ударів по ключових вузлах української залізниці ударними дронами. РФ атакує електричні підстанції та іншу залізничну інфраструктуру в середньому шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Наразі атаки на залізничну інфраструктуру посилилися, що призводить до регулярних затримок пасажирських поїздів.

Так, у ніч на 17 вересня внаслідок атаки країни-агресора РФ було пошкоджено залізничну інфраструктуру у Кіровоградській та Черкаській областях.Через знеструмлення затримувалися понад 40 потягів як міжнародного, так і місцевого призначення.

А уночі 23 вересня російські війська знову атакували дронами залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області.