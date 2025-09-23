Армія РФ обстріляла залізницю на Кіровоградщині: затримуються поїзди

Уночі 23 вересня російські війська атакували дронами залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що через ворожу атаку затримуються 5 поїздів:

Одеса — Дніпро;

Одеса — Кривий Ріг;

Одеса— Запоріжжя;

Львів — Запоріжжя;

Одеса — Краматорськ.

Як повідомили у ДСНС України, унаслідок російського обстрілу зазнав пошкоджень один із об’єктів інфраструктури. Минулося без постраждалих. На місці працюють усі екстрені служби.

Росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції

Із липня Росія розпочала хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру, зокрема на ключові вузлові станції, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Шахеди" масовано атакують наші ключові станції. Прикладами є атаки на станцію Лозову, на станцію Синельниково, на станцію Козятин. Тобто практично по всій країні вони б'ють по вузлових станціях», – підкреслив Перцовський.

За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

"Ворог б'є так, щоб, по суті, вузол був зруйнований", – додав Перцовський.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня внаслідок атаки країни-агресора РФ було пошкоджено залізничну інфраструктуру у Кіровоградській та Черкаській областях.Через знеструмлення затримувалися понад 40 потягів як міжнародного, так і місцевого призначення.