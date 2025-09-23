Запланована подія 2

Армия РФ обстреляла железную дорогу в Кировоградской области: задерживаются поезда

Фото: ГСЧС

Ночью 23 сентября российские войска атаковали дронами железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что из-за вражеской атаки задерживаются 5 поездов:

  • Одесса – Днепр;
  • Одесса - Кривой Рог;
  • Одесса-Запорожье;
  • Львов - Запорожье;
  • Одесса – Краматорск.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате российских обстрелов получил повреждения один из объектов инфраструктуры. Прошло без пострадавших. На месте работают все экстренные службы.

Россияне пытаются разрушить ключевые узловые станции

С июля Россия начала волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру, в том числе на ключевые узловые станции, сообщил   глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, станцию Синельниково, станцию Казатин. То есть практически по всей стране они избивают по узловым станциям», – подчеркнул Перцовский.

По его словам, речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и   энергетические подстанции и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

"Враг бьет так, чтобы по сути узел был разрушен", - добавил Перцовский.

Напомним, в ночь на 17 сентября в результате атаки страны-агрессора РФ была повреждена железнодорожная инфраструктура в Кировоградской и Черкасской областях. Из-за обесточивания задерживались более 40 поездов как международного, так и местного назначения.

Автор:
Светлана Манько