Категория
Новости
Дата публикации
Россия атаковала энергетическую инфраструктуру: в Черниговской области 50 тысяч потребителей без света

Больше всего пострадала Черниговская область / ГСЧС

В ночь на субботу Россия продолжила массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Больше всего пострадала Черниговская область, где в результате обстрелов аварийные отключения электроэнергии затронули около 50 тысяч потребителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Несмотря на работу аварийных бригад, в области продолжает работать график почасовых отключений. Это вынужденная мера, которая была введена для стабилизации работы энергосистемы после очередных атак РФ.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить энергоснабжение и отменить ограничения. Министерство энергетики подчеркнуло, что системные удары по энергетической инфраструктуре являются очередным свидетельством террористических методов, к которым прибегает Россия в войне против Украины.

Ведомство также выразило благодарность работникам энергетической отрасли, которые рискуя собственной жизнью ежедневно выходят на работу и обеспечивают функционирование энергосистемы страны даже в чрезвычайно сложных условиях.

Добавим, что во вчерашнем видео обращении президент Владимир Зеленский отметил, что вечером 3 октября россияне нанесли удар баллистике по энергетике Донетчины. Пострадали Краматорск, Славянск, Дружковка.

Напомним, 3 октября российские войска совершили самую массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под удар попали объекты газотранспортной системы и газодобычи, в частности, на Харьковщине и Полтавщине. В результате попаданий и падения обломков повреждены энергообъекты и частное домовладение.

Автор:
Татьяна Гойденко