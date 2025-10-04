Запланована подія 2

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру: на Чернігівщині 50 тисяч споживачів без світла

Найбільше постраждала Чернігівська область / ДСНС

У ніч проти суботи Росія продовжила масовані атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Найбільше постраждала Чернігівська область, де внаслідок обстрілів аварійні відключення електроенергії торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Попри роботу аварійних бригад, в області й надалі діє графік погодинних відключень. Це вимушений захід, який було запроваджено для стабілізації роботи енергосистеми після чергових атак РФ.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання та скасувати обмеження. Міністерство енергетики наголосило, що системні удари по енергетичній інфраструктурі є черговим свідченням терористичних методів, до яких вдається Росія у війні проти України.

Відомство також висловило подяку працівникам енергетичної галузі, які, ризикуючи власним життям, щодня виходять на роботу та забезпечують функціонування енергосистеми країни навіть у надзвичайно складних умовах.

Додамо, що у вчорашньому відео зверненні президент Володимир Зеленський зазначив, що ввечері 3 жовтня росіяни завдали удар балістикою по енергетиці Донеччини. Постраждали Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка.

Нагадаємо, 3 жовтня російські війська здійснили наймасованішу комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під удар потрапили об’єкти газотранспортної системи та газовидобутку, зокрема на Харківщині та Полтавщині. Внаслідок влучань і падіння уламків пошкоджено енергооб’єкти та приватне домоволодіння.

Автор:
Тетяна Гойденко