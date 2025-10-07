Ворог влучив у енергетичний об’єкт на Чернігівщині: без світла залишилась 61 тис. абонентів

7 жовтня в Прилуцькій громаді Чернігівської області через обстріл постраждав енергетичний об’єкт. Понад 61 тис. абонентів залишилися без електропостачання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Чернігівобленерго".

Обстріл енергетичного об’єкта

"Сьогодні зранку ціллю ворога стала Прилуччина. Знову маємо влучання в енергетичний об'єкт. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів", - йдеться в повідомленні.

Енергетики розпочали відновлювальні роботи та підключають споживачів до електромережі. Проводяться заходи для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

В пресслужбі також нагадують про правила інформаційної безпеки та загальні заходи обережності.

Додамо, вночі 6 жовтня росіяни атакували Ічнянську громаду Чернігівської області, спричинивши влучання в об'єкт, що забезпечує енергопостачання.

Також частина харків’ян залишаються без світла після нічної атаки дронами з боку Росії. За останні дні російські обстріли знищили дві трансформаторні підстанції, що живили Харків. Це серйозно вплинуло на потужності АТ "Харківобленерго".