В Westinghouse рассказали, когда начнется строительство энергоблоков на Хмельницкой АЭС

Проект строительства 5-й и 6-й энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции с американскими реакторами AP-1000 находится на этапе планирования. Строительные работы начнутся по окончании войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент бизнес-подразделения "Энергетические системы" Westinghouse Дэн Липман в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, прогресса со строительством энергоблоков №5 и №6 на ХАЭС пока нет, потому что идет война.

"Но как только война завершится, мы начнем это делать и могу вас заверить, что я буду первым из представителей Westinghouse, кто приедет в Украину", – заверил Липман.

Он отметил, что построение энергоблоков на ХАЭС требует значительного объема подготовки, и в настоящее время Westinghouse вместе с НАЭК "Энергоатом" разрабатывает план дальнейших действий.

Максимально привлечь украинских производителей оборудования

Также компания Westinghouse сотрудничает с Американским экспортно-импортным банком (Ex-Im Bank) по финансированию этого проекта.

Липман подчеркнул, что реализации проекта строительства ХАЭС-5,6 активно содействует правительство США.

"Поэтому мои контакты в Администрации США, Департаменте энергетики, Департаменте коммерции и Белом доме – это люди, с которыми я часто общаюсь. И каждый из них подробно знает о наших отношениях с Украиной, с "Энергоатомом", - уточнил он.

Он добавил, что каждый из его личных собеседников в американском правительстве поддерживает будущий экспорт технологии Westinghouse AP-1000 для Украины, как только завершится война.

"Я бы сказал, что все понимают: когда война закончится, Украине нужно будет прилагать значительные усилия для восстановления, а энергоинфраструктура, прежде всего, ядерная энергетика будет важной частью этого восстановления", - заявил Липман.

Он сообщил, что Westinghouse планирует максимизировать местную составляющую производителей энергетического оборудования в Украине при строительстве энергоблоков №5,6 на Хмельницкой АЭС.

"Westinghouse имеет философию, которая звучит так: мы покупаем там, где мы строим. И мы стараемся значительную часть оборудования и компонентов покупать или производить в той стране, где мы работаем и строим наши реакторы", – сказал он.

Представители Westinghouse обсуждают с руководством НАЭК "Энергоатом" перспективы производства в Украине определенных модулей, как набора оборудования, собираемого из нескольких компонентов.

Отметим, что "Энергоатом" и Westinghouse договорились о строительстве в Украине девяти новых энергоблоков по технологии АР-1000. В апреле 2024 г. на Хмельницкой АЭС был начат проект строительства инфраструктуры первого энергоблока АР-1000 – ХАЭС-5, планируется строительство ХАЭС-6 по этой технологии.

Достройка Хмельницкой АЭС

Хмельницкая АЭС находится на западе Украины на границе трех областей: Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской. Ее начали строить в 1981 году, и сейчас она имеет два реактора. Первый был запущен в 1987 году, второй — в 2004-м. Оба энергоблока имеют реакторы типа ВВЭР-1000, суммарная мощность - 2000 МВт.

По проекту станция должна была быть четырехблочной, но третий и четвертый энергоблоки построили лишь частично. "Энергоатом" хочет завершить строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 и построить два более мощных энергоблока по американской технологии AP1000, которые смогут выдавать до 1200 МВт. Если эти планы будут реализованы, общая мощность Хмельницкой АЭС превысит 6000 МВт, она станет самой большой в Европе.

Что известно о компании Westinghouse

Westinghouse Electric Company – американская компания, занимающаяся производством ядерных реакторов. Одна из ведущих электротехнических компаний США Westinghouse была с 1886 по 1997 год.

С декабря 1997 называется CBS Corporation и занимается телекоммуникационным бизнесом. Подразделение, отвечавшее за ядерные реакторы, было переформировано в новую компанию, появившуюся в 1998 году под названием Westinghouse Electric Company.