Из-за удара России две АЭС потеряли доступ к внешним ЛЭП, еще одна снизила мощность – МАГАТЭ

Ровенская АЭС
Ровенская АЭС / Википедия

Массированная ракетно-дроновая атака России на объекты энергетики 30 октября привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Повредили подстанции

Отмечается, что после атаки специалисты МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций лишилась доступа к одной из своих внешних линий электроснабжения.

Кроме того, команда МАГАТЭ на Ровенской АЭС сообщила, что станция снизила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности вблизи ядерных объектов и отметил важность соблюдения принципов ядерной безопасности.

"Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными, они постоянно есть", – подчеркнул он.

Массированная атака 30 октября

Напомним, что 30 октября энергосистема Украины подверглась очередной массированной комбинированной атаке ракетами и дронами. В результате удара зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры .

В частности, под ударом оказались Ивано-Франковская, Львовская, Винницкая. По данным мониторинговых каналов, российские дроны и ракеты атаковали местные теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали.

Вечером президент Владимир Зеленский сообщил о российском ударе по Славянской ТЭС, в результате чего погибли два энергетика. Как добавили в Минэнерго, повреждено оборудование инженерно-лабораторного корпуса.

Около 7:00 "Укрэнерго" объявило о введении аварийных отключений электроэнергии в большинстве регионов Украины. В настоящее время графики ограничения потребления действуют во всех областях Украины. Они относятся как к населению, так и к промышленности.

Автор:
Светлана Манько