Блок Хмельницкой АЭС три года не работает на полную мощность из-за коррупционной схемы Миндича

Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции три года работает не в полную мощность из-за срыва тендеров на ремонт турбины. К этому причастны бывший министр энергетики Герман Галущенко и организатор коррупционной схемы в "Энергоатоме" Тимур Миндич.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Второй энергоблок ХАЭС работает с недогрузкой

Железняк отметил, что второй энергоблок Хмельницкой АЭС с 2022 года не работает на полную мощность, из-за чего системе не хватает около 500 МВт электроэнергии.

Народный депутат подчеркнул, что из-за отсутствия ремонта блок производит лишь немногим более половины от проектных 1000 МВт. Это, по его словам, оказывает существенное влияние на дефицит электроэнергии в пиковые часы.

Причиной является то, что "Энергоатом" отменил тендер на ремонт турбины. Как рассказал Железняк, открытые торги по поставкам ротора цилиндра высокого давления для турбины неоднократно срывались. Первую закупку объявило руководство Министерства энергетики во главе с тогдашним министром Германом Галущенко. К участию подались иностранная компания, которой приписывают связи с российским рынком, и государственное предприятие "Укрэнергомашины". Последнее обжаловало условия тендера.

Во время повторной процедуры именно "Укрэнергомашины" предоставило предложение вдвое дешевле - около 298 млн грн - и стало победителем. Однако "Энергоатом" отменил закупку, объяснив это нехваткой средств.

"Но так как с таким подходом "домашнее задание в 10-15%" (коррупционная схема по "откатам" в "Энергоатоме", - ред.) не выполнить, то "Энергоатом" просто…. отменил тендер по ремонту турбины по формулировке "нет денег"", - подчеркнул Железняк.

Он добавил, что "Укрэнергомашины" трижды обращалось в Антимонопольный комитет относительно дискриминационных требований в документации и невыполнении решений АМКУ заказчиком. Поэтому сроки раскрытия предложений несколько раз переносились. Железняк отметил, что об этой ситуации сообщали журналисты, парламентские структуры и сотрудники силовых органов, но реагирования не было.

О коррупции в энергетике

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

(на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон ); экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (рокет);

(рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (тенор);

(тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (решик), Леся Устименко и Людмила Зорина .

Всем фигурантам дела, кроме Миндича и Цукермана, Высший антикоррупционный суд избрал меры предосторожности.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

На фоне новостей и подозрения в коррупционной схеме министр энергетики Светлана Гринчук и ранее возглавлявший Минэнерго министр юстиции Герман Галущенко подали заявления об увольнении.