Проверят аппарат управления и атомные электростанции: Свириденко объявила о начале аудита "Энергоатома"

Государственная аудиторская служба начала масштабный аудит "Энергоатома", что является приоритетной задачей. Проверка охватит 2023–2025 годы и коснется аппарата управления предприятия и десяти его филиалов, среди которых три атомных электростанции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Договорились, что промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре. Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования", - отметила она.

По словам премьера, параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях: ООО "Оператор ГТС Украины", ПАО "Центрэнерго", АО "Укргаздобыча".

"Правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода. Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения. Должны обеспечить полную прозрачность государственных предприятий", - подчеркнула глава правительства.

Аудит государственных компаний

Кабмин начинает масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам ключевых госпредприятий ("Нефтегаз", "Укрзализныця", "Украинская оборонная промышленность", "Укргидроэнерго" и госбанков) поручено проверить эффективность контроля за исполнительными органами, соблюдение антикоррупционной политики, финансовой дисциплины и порядка закупок. Они также должны принять меры по улучшению корпоративного управления и усилению ответственности должностных лиц.

Правительство также поручило Государственной аудиторской службе включать крупные предприятия в план мероприятий финконтроля в приоритетном порядке.

Напомним, что 17 ноября на заседании правительства утвердили план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса. Свириденко отметила, что первоочередная задача на этой неделе - утвердить новый наблюдательный совет "Энергоатома".