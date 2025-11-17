- Категория
"Энергоатом", "Нафтогаз", "Укрэнерго": правительство перезагружает предприятия энергетики
На заседании правительства утвердили план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, ключевая задача — обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора.
- НАЭК "Энергоатом": формирование нового состава наблюдательного совета;
- НАК "Нафтогаз": конкурсный отбор в наблюдательный совет, формирование исполнительных органов Группы Нафтогаз (АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", ООО "Газораспределительные сети Украины");
- ЧАО "Укргидроэнерго": назначение представителя государства в состав наблюдательного совета, конкурс на должность председателя исполнительного органа;
- ООО "Оператор ГТС Украины": обновление представителя государства в составе надзорного, завершение конкурса на должность председателя исполнительного органа;
- НЭК "Укрэнерго": обновление представителя государства в составе наблюдательного совета;
- ПАО "Центрэнерго", АО "Энергетическая компания Украины", АО "Украинские распределительные сети", ГП "Региональные электрические сети", Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ - формирование нового состава наблюдательных советов;
- ГП "Гарантированный покупатель": превращение из государственного предприятия в акционерное общество, формирование нового состава наблюдательного совета;
- Обновление уставов, положений о наблюдательный совет и положений о принципах формирования наблюдательного совета хозяйственных обществ энергетической отрасли в соответствии с Руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности.
Свириденко отметила, что первоочередная задача на этой неделе - утвердить новый наблюдательный совет "Энергоатома".
Она добавила, что координирует выполнение этого плана Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Премьер-министр пообещала регулярно отчитываться о состоянии выполнения плана.
Аудит государственных компаний
Кабмин начинает масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.
Наблюдательным советам " Нефтегаз в" , " Укрзализныци " , "Украинской оборонной промышленности" , " Укргидроэнерго " а также государственным банкам поручено, в частности:
- проанализировать эффективность системы контроля над деятельностью исполнительных органов предприятий;
- проверить соблюдение антикоррупционной политики, финансовой дисциплины, порядка осуществления закупок, функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и аудита;
- принять меры по повышению эффективности корпоративного управления и ответственности должностных лиц.
Правительство также поручил Государственной аудиторской службе включать крупные предприятия в план мероприятий финконтроля в приоритетном порядке.
Уже начат перезапуск "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства и аудитом компании.