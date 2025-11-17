Запланована подія 2

Читати українською

"Энергоатом", "Нафтогаз", "Укрэнерго": правительство перезагружает предприятия энергетики

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко / Правительственный портал

На заседании правительства утвердили план действий по обновлению состава наблюдательных советов и исполнительных органов хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, ключевая задача — обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора.

  1. НАЭК "Энергоатом": формирование нового состава наблюдательного совета;
  2. НАК "Нафтогаз": конкурсный отбор в наблюдательный совет, формирование исполнительных органов Группы Нафтогаз (АО "Укргаздобыча", АО "Укрнафта", ООО "Газораспределительные сети Украины");
  3. ЧАО "Укргидроэнерго": назначение представителя государства в состав наблюдательного совета, конкурс на должность председателя исполнительного органа;
  4. ООО "Оператор ГТС Украины": обновление представителя государства в составе надзорного, завершение конкурса на должность председателя исполнительного органа;
  5. НЭК "Укрэнерго": обновление представителя государства в составе наблюдательного совета;
  6. ПАО "Центрэнерго", АО "Энергетическая компания Украины", АО "Украинские распределительные сети", ГП "Региональные электрические сети", Нижнеднестровская ГЭС, Кременчугская ТЭЦ - формирование нового состава наблюдательных советов;
  7. ГП "Гарантированный покупатель": превращение из государственного предприятия в акционерное общество, формирование нового состава наблюдательного совета;
  8. Обновление уставов, положений о наблюдательный совет и положений о принципах формирования наблюдательного совета хозяйственных обществ энергетической отрасли в соответствии с Руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности.

Свириденко отметила, что первоочередная задача на этой неделе - утвердить новый наблюдательный совет "Энергоатома".

Она добавила, что координирует выполнение этого плана Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Премьер-министр пообещала регулярно отчитываться о состоянии выполнения плана.

Аудит государственных компаний

Кабмин начинает   масштабный аудит государственных компаний, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Проверки охватывают эффективность управления, закупки и работу наблюдательных советов.

Наблюдательным советам   " Нефтегаз в" ,   " Укрзализныци " ,   "Украинской оборонной промышленности" ,   " Укргидроэнерго "   а также государственным банкам поручено, в частности:

  • проанализировать эффективность системы контроля над деятельностью исполнительных органов предприятий;
  • проверить соблюдение антикоррупционной политики, финансовой дисциплины, порядка осуществления закупок, функционирования систем внутреннего контроля, управления рисками и аудита;
  • принять меры по повышению эффективности корпоративного управления и ответственности должностных лиц.

Правительство   также   поручил Государственной аудиторской службе включать крупные предприятия в план мероприятий финконтроля в приоритетном порядке.

Уже начат перезапуск "Энергоатома" после коррупционного скандала, включая отстранение руководства и аудитом компании.

Автор:
Светлана Манько