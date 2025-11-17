"Енергоатом", "Нафтогаз", "Укренерго": уряд перезавантажує підприємства енергетики

На засіданні уряду затвердили план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, ключова задача — оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору, зокрема:

НАЕК “Енергоатом”: формування нового складу наглядової ради; НАК “Нафтогаз”: конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ “Укргазвидобування”, АТ “Укрнафта”, ТОВ “Газорозподільчі мережі України”); ПрАТ “Укргідроенерго”: призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу; ТОВ “Оператор ГТС України”: оновлення представника держави у складі наглядової, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу; НЕК “Укренерго”: оновлення представника держави у складі наглядової ради; ПАТ “Центренерго”, АТ “Енергетична компанія України”, АТ “Українські розподільчі мережі”, ДП “Регіональні електричні мережі”, Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ — формування нового складу наглядових рад; ДП “Гарантований покупець”: перетворення з державного підприємства в акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради; Оновлення статутів, положень про наглядову раду та положень про принципи формування наглядової ради господарських товариств енергетичної галузі відповідно до Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності.

Свириденко зауважила, що першочергова задача цього тижня — затвердити нову наглядову раду "Енергоатому".

Вона додала, що координує виконання цього плану Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Прем’єр-міністерка пообіцяла регулярно звітувати про стан виконання плану.

Аудит державних компаній

Кабмін розпочинає масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Українській оборонній промисловості", "Укргідроенерго" а також державних банків доручено, зокрема:

проаналізувати ефективність системи контролю за діяльністю виконавчих органів підприємств;

перевірити дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни, порядку здійснення закупівель, функціонування систем внутрішнього контролю, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

вжити заходів щодо підвищення ефективності корпоративного управління та відповідальності посадових осіб.

Уряд також доручив Державній аудиторській службі включати великі підприємства до плану заходів фінконтролю в пріоритетному порядку.

Вже розпочато перезапуск "Енергоатому" після корупційного скандалу, включно з відстороненням керівництва та аудитом компанії.