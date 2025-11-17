Перевірять апарат управління та атомні електростанції: Свириденко оголосила про початок аудиту "Енергоатому"

Державна аудиторська служба розпочала масштабний аудит "Енергоатому", що є пріоритетним завданням. Перевірка охопить 2023–2025 роки і торкнеться апарату управління підприємства та десяти його філій, серед яких – три атомні електростанції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

"Домовилися, що проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні. Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування", - зазначила вона.

За словами прем’єрки, паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах: ТОВ "Оператор ГТС України", ПАТ "Центренерго", АТ "Укргазвидобування".

"Уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду. Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення. Маємо забезпечити повну прозорість державних підприємств", - наголосила очільниця уряду.

Аудит державних компаній

Кабмін розпочинає масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Наглядовим радам ключових держпідприємств ("Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Українська оборонна промисловість", "Укргідроенерго" та держбанків) доручено перевірити ефективність контролю за виконавчими органами, дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та порядку закупівель. Вони також мають вжити заходів для покращення корпоративного управління та посилення відповідальності посадових осіб.

Уряд також доручив Державній аудиторській службі включати великі підприємства до плану заходів фінконтролю в пріоритетному порядку.

Нагадаємо, що 17 листопада на засіданні уряду затвердили план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу. Свириденко зауважила, що першочергова задача цього тижня — затвердити нову наглядову раду "Енергоатому".