Ограничения на границе с Молдовой: из-за авиационного удара по Одесской области приостановлено движение к пунктам пропуска
В результате очередного авиационного удара РФ по объекту критической инфраструктуры в Одесской области движение транспорта на стратегически важном участке вблизи границы заблокировано.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпогранслужба.
Из-за повреждения инфраструктуры сейчас полностью приостановлено движение по автодороге "Одесса-Рени".
Это привело к ограничению доступа к отдельным пунктам пропуска на государственной границе с Молдовой.
Пограничники призывают граждан учесть ситуацию при планировании поездок и воздержаться от путешествий в направлении трассы к особому распоряжению.
Удары по энергетической инфраструктуре Одесщины
Последствия массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области официально признаны чрезвычайной ситуацией государственного уровня.
После российской атаки в ночь на 13 декабря область фактически потеряла большинство ключевых подстанций. Поэтому по состоянию на 16 декабря почти 300 тыс. жителей региона оставались без света. В результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции Одессы. Работа трамваев и троллейбусов была временно приостановлена.
12 декабря российские войска также совершили атаку на энергетическую инфраструктуру Одесского региоа. Удар был нанесен по подстанции. Это уже двадцатая подстанция в области, получившая серьезные повреждения в результате российских атак. Также в результате обстрела пострадал объект другой энергетической компании.
11 декабря председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью враг совершил массированную атаку области. Удары были направлены против гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры.