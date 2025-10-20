Пограничники предупредили об очередях на границе с Польшей: какая причина

В пункте пропуска Краковец на границе с Польшей может наблюдаться замедление движения и увеличение времени ожидания. Это связано с началом работы новой электронной системы въезда/выезда Европейского Союза – EES (Entry/Exit System).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ведомства, по состоянию на 20 октября 2025 года, перед пунктом пропуска "Краковец" выезда из Украины ожидает 50 автомобилей.

Что такое система EES

EES – это новая автоматизированная электронная система регистрации, цель которой – укрепление безопасности границ Шенгенской зоны, точный учет сроков пребывания иностранцев в ЕС и эффективное противодействие нелегальной миграции.

Система касается краткосрочных поездок – до 90 дней в течение любых 180 дней. Вместо штампов в паспорте используется цифровая регистрация, а все данные будут храниться в единой базе ЕС.

Ключевое изменение заключается в отказе от проставления штампов в паспортах. Вместо этого система будет фиксировать данные о пересечении границы в электронном виде.

Во время первого въезда в ЕС через внешние границы граждане Украины будут проходить обязательную подробную регистрацию, включающую:

Фотография лица.

Снятие четырех отпечатков пальцев.

При дальнейших поездках проверка должна ускориться, поскольку данные будут автоматически сверяться с сохраненной базой. EES будет фиксировать точную дату, время и место въезда и выезда.

В связи с этим водителям советуют учитывать возможное увеличение времени ожидания в пункте пропуска и по возможности выбирать менее загруженные направления.

Напомним, с 12 октября 2025 года Европейский Союз запустил Систему въезда/выезда (Entry/Exit System - EES). Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.

Систему контроля EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.