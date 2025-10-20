Прикордонники попередили про черги на кордоні з Польщею: яка причина

У пункті пропуску “Краківець” на кордоні з Польщею може спостерігатися уповільнення руху та збільшення часу очікування. Це пов’язано з початком роботи нової електронної системи в’їзду/виїзду Європейського Союзу — EES (Entry/Exit System).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держприкордонслужба.

За даними відомства, станом на 20 жовтня 2025 року, перед пунктом пропуску "Краківець" на виїзд з України очікує 50 автомобілів.

Що таке система EES

EES — це нова автоматизована електронна система реєстрації, мета якої — зміцнення безпеки кордонів Шенгенської зони, точний облік термінів перебування іноземців у ЄС та ефективна протидія нелегальній міграції.

Система стосується короткострокових поїздок — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів. Замість штампів у паспорті використовуватиметься цифрова реєстрація, а всі дані зберігатимуться в єдиній базі ЄС.

Ключова зміна полягає у відмові від проставлення штампів у паспортах. Замість цього, система фіксуватиме дані про перетин кордону в електронному вигляді.

Під час першого в’їзду до ЄС через зовнішні кордони громадяни України проходитимуть обов'язкову детальну реєстрацію, що включає:

Фотографування обличчя.

Зняття чотирьох відбитків пальців.

При подальших подорожах перевірка має пришвидшитися, оскільки дані автоматично звірятимуться зі збереженою базою. EES фіксуватиме точну дату, час та місце в’їзду і виїзду.

У зв’язку з цим, водіям радять враховувати можливе збільшення часу очікування у пункті пропуску та за можливості обирати менш завантажені напрямки.

Нагадаємо, з 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запустив Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

Систему контролю EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.