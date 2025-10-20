Запланована подія 2

На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху транспорту: причини

Устилуг – Зосин
На КПП «Устилуг – Зосин» можливе ускладнення руху. Фото: dpsu.gov.ua

У понеділок, 20 жовтня, розпочинаються дорожні роботи у пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на кордоні України з Польщею. Через це можливе сповільнення руху.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг".

У зв’язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді в Україну.

Проїзд транспортних засобів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе сповільнення руху та накопичення автомобілів з польської сторони.

Повідомляється, що роботи триватимуть до 30 листопада цього року.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок та, за можливості, обирати для перетину кордону інші пункти пропуску.

Нагадаємо, з 15 жовтня до 15 грудня 2025 року у пункті пропуску "Краківець–Корчова" можливе сповільнення руху вантажного транспорту на виїзд з України. Це пов’язано з проведенням профілактичного обслуговування вагових комплексів та монтажем систем радіаційного контролю з польського боку.

Автор:
Світлана Манько