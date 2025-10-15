Оновлення інфраструктури та підвищення комфорту: як модернізують пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею

На міжнародному пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею триває модернізація інфраструктури. Уже оновлено дорожнє покриття, дах, ворота та санвузли, а нині тривають ремонти будівель і систем водовідведення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Оновлення "Ягодина"

Окрім щоденного утримання території, будівель та споруд, на пункті пропуску "Ягодин" цього року проведено комплекс ремонтних робіт для покращення інфраструктури. Зокрема, оновлено дорожнє покриття та розмітку, відновлено парапети, частково замінено покрівлю над зоною контролю, встановлено нові промислові ворота та відремонтовано санвузол.

Наразі триває заміна покрівлі приміщення для поглибленого огляду вантажних автомобілів, а також ремонт даху й системи водовідведення у будівлі пасажирського відділу пропуску. У найближчих планах — оновлення даху складу конфіскованого майна, встановлення автоматичних шлагбаумів, ремонт очисних споруд і систем пожежного захисту.

На фінальному етапі перебуває капітальний ремонт майже двох кілометрів дороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин на під’їздах до пункту пропуску.

Крім того, визначено виконавця робіт із будівництва стоянок для додаткового паркування вантажного транспорту, а також розпочато публічні закупівлі на зведення нового термінала МАПП "Ягодин – Дорогуськ".

Нагадаємо, компанія "Автомагістраль-Південь" капітально ремонтує автотрасу М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне".