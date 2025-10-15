Обновление инфраструктуры и повышение комфорта: как модернизируют пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей

На международном пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей продолжается модернизация инфраструктуры. Уже обновлено дорожное покрытие, крыша, ворота и санузлы, а сейчас продолжаются ремонты зданий и водоотводных систем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Обновление "Ягодина"

Кроме ежедневного содержания территории, зданий и сооружений, на пункте пропуска "Ягодин" в этом году проведен комплекс ремонтных работ по улучшению инфраструктуры. В частности, обновлено дорожное покрытие и разметку, восстановлены парапеты, частично заменена кровля над зоной контроля, установлены новые промышленные ворота и отремонтирован санузел.

В настоящее время идет замена кровли помещения для углубленного досмотра грузовых автомобилей, а также ремонт крыши и системы водоотвода в здании пассажирского отдела пропуска. В ближайших планах – обновление крыши склада конфискованного имущества, установка автоматических шлагбаумов, ремонт очистных сооружений и систем пожарной защиты.

На финальном этапе находится капитальный ремонт почти двух километров дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин на подъездах к пункту пропуска.

Кроме того, определен исполнитель работ по строительству стоянок для дополнительной парковки грузового транспорта, а также начаты публичные закупки на возведение нового терминала МАПП "Ягодин – Дорогуск".

