На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей возможно усложнение движения транспорта: причины

В понедельник, 20 октября, начинаются дорожные работы в пункте пропуска "Устилуг — Зосин" на границе Украины с Польшей. Поэтому возможно замедление движения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпогранслужба.

Работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют проведение дорожных работ в пункте пропуска «Устилуг».

В связи с этим на двое суток планируется полное перекрытие полосы движения «Красный коридор» на въезде в Украину.

Проезд транспортных средств будет осуществляться по другим полосам, поэтому возможно замедление движения и накопление автомобилей с польской стороны.

Сообщается, что работы продлятся до 30 ноября этого года.

Граждан просят учесть эту информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска.

Напомним, с 15 октября по 15 декабря 2025 года в пункте пропуска "Краковец-Корчева" возможно замедление движения грузового транспорта на выезд из Украины. Это связано с проведение профилактического обслуживания весовых комплексов и монтажом систем радиационного контроля с польской стороны.