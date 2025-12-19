Запланована подія 2

Обстрел моста в Одесской области: Украина и Молдова договорились об альтернативных путях

флаги украины и молдавии
Украина и Молдова разрабатывают транзитные маршруты / Depositphotos

Украина и Молдова создают новые транспортные коридоры, чтобы обойти поврежденный мост в Маяках. После российских обстрелов грузы и пассажиров на юге Одесщины направляются по альтернативным дорогам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

После обстрела стратегического объекта, фокус работы дорожных служб и правительства сосредоточился на обеспечении альтернативных путей сообщения. Основная задача – сохранить связь юга Одесщины с портами Дуная и пунктами пропуска на государственной границе.

Перенаправление трафика

К разработке новых схем движения вовлечены военные администрации, пограничники и дорожные службы. Изменения касаются всех видов сообщения: пассажирских рейсов, грузовых перевозок и международного транзита.

"Мы сразу перешли к проработке других путей движения. Перенаправление осуществляется с учетом ситуации безопасности и пропускной способности дорожной сети", — подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что сейчас идет активная координация с правительством Республики Молдова. Стороны совместно определяют транзитные маршруты, которые могут принять дополнительную нагрузку.

Это позволит обеспечить бесперебойную работу экспортных коридоров и социально важных перевозок, несмотря на попытки врага заблокировать транспортную артерию Одесщины.

Ограничения на украинско-молдавской границе

Напомним, утром 19 декабря полностью перекрыто движение по мосту на автодороге М-15 Одесса - Рени в селе Маяки Одесской области. Сооружение, которое является ключевой логистической артерией юга региона, получило повреждения в результате вражеских обстрелов.

Это затруднило проезд в ряд пунктов пропуска в Одесской области, в том числе в Молдове и Румынии.

Граждане, которые въезжают в Украину в направлении Одессы, предупреждают об ограничении движения и перенаправляются на альтернативные маршруты.

Также из-за атаки РФ на объект критической инфраструктуры в Одесской области временно остановлен пропуск через отдельные пункты на украино-молдавской границе. Перевозчикам и гражданам рекомендуют пользоваться альтернативными пунктами пропуска в Винницкой и Черновицкой областях.

Автор:
Татьяна Бессараб